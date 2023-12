Portogruaro: Auto nel Canale, Tre Giovani Persone Perdono la Vita in un Incidente Notturno

A Portogruaro, la strada si è trasformata in una scena di tragedia quando un'auto, una Bmw serie 3, è uscita di strada e ha finito la sua corsa nel canale circostante. Il bilancio iniziale dell'incidente segna la morte di due ragazzi di origine kosovara e una giovane italiana, rendendo la notte dell'Immacolata una memoria dolorosa per la comunità locale.

Le vittime, tutte giovanissime, sono state recuperate dai sommozzatori, impegnati ora nella delicata missione di assicurarsi che non ci siano ulteriori vite perdute nelle acque gelide del canale. L'auto stava percorrendo la strada da Concordia Sagittaria a Portogruaro quando, all'altezza del ponte sul fiume Reghena a Borgo Sant'Agnese, ha improvvisamente sbandato verso destra, colpendo un albero vicino a un negozio di biciclette. Il veicolo è poi precipitato in acqua, portando via con sé i sogni e le speranze dei giovani occupanti.

Mentre la comunità si sforza di venire a patti con questa tragedia, i soccorritori continuano il loro lavoro con la speranza di non trovare altre vittime nelle profondità del canale. Un dolore palpabile si diffonde tra gli abitanti di Portogruaro, mentre la città si unisce nel ricordo delle vite perse in questa tragica notte.

