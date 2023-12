Incidente stradale a Portogruaro Venezia | auto finisce in un canale | quattro morti

Altre News in Rete:

Scontro mortale a Tarcento, perde la vita un uomo UdineToday

Un'auto è finita in un canale a Portogruaro, nel Veneziano, dopo essere uscita di strada: il bilancio dell'incidente, avvenuto alle 3 di notte in zona Borgo Sant'Agnese, è di quattro morti.

