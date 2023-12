FARMING SIMULATOR 23 NUOVO AGGIORNAMENTO GRATUITO

FARMING SIMULATOR 23: GIANTS SOFTWARE RILASCIA UN NUOVO AGGIORNAMENTO GRATUITO CON NUOVI RACCOLTI E MACCHINARI

VIDEO DISPONIBILEQUI

GIANTS Software rilascia il secondo aggiornamento gratuito per Farming Simulator 23 su Nintendo Switch™ e i dispositivi mobile per il piacere di tutti gli agricoltori virtuali. Le novità del gioco agricolo più amato sono presentate in un nuovotrailer.

NUOVO RACCOLTO: LA CANNA DA ZUCCHERO!

La canna da zucchero si aggiunge a oltre una dozzina di tipologie di raccolti già presenti in Farming Simulator 23 e porta con sé diversi benefici: ricresce dopo il raccolto senza necessità di aratura né di coltivazione. Nell’aggiornamento è incluso anche l’equipaggiamento specifico per piantarla e raccoglierla.

MACCHINARI SPECIALIZZATI

Oltre all’incremento della lista già esistente di più di 100 macchinari presenti nel gioco, GIANTS Software aggiunge a Farming Simulator 23 quattro ulteriori concessionarie virtuali e introduce il produttore australiano Gessner.

• Case IH - AUSTOFT 8800 MULTI-ROW (acquisto in-app sui dispositivi mobile)

• GessnerIndustries – Seminatrice a due fasce

• Massey Ferguson - MF 3012

• Lizard - SWT 7 Mietitore

IN ARRIVO ULTERIORI CONTENTUTI

Come per la serie principale, per la quale GIANTS Software ha già rilasciato sei contenuti gratuiti per il più recente Farming Simulator 22, l’editore e sviluppatore continuerà a fornire nuovi contenuti e ulteriori aggiornamenti anche per la versione mobile Farming Simulator 23.

Farming Simulator 22 è disponibile per PC, Mac, PlayStation®5 (PS5™), Xbox Series X|S, PlayStation®4 e Xbox One. Farming Simulator 23 è disponibile per

Nintendo Switch™, iPhone, iPad, e i dispositivi Android™. Le versioni mobile sono disponibili, rispettivamente, sul Nintendo eShop, nell’App Store e su Google Play.

