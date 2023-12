EcoFlow - un Natale all’insegna dell’avventura e della sostenibilità

Manca poco a Natale e la corsa ai regali entra nel vivo. Sei a corto di idee e non sai cosa far trovare sotto l’albero ai tuoi cari? EcoFlow, leader nell’offerta di soluzioni energetiche e lifestyle eco-friendly, ha qualche suggerimento per te. Dai uno sguardo a queste idee regalo, consigliatissime a chi ama la vita outdoor e ha a cuore la sostenibilità!





EcoFlow RIVER 2 e RIVER 2 PRO: i regali perfetti per l’amante dell’avventura “a impatto zero”.

Con un peso di soli 3,5 kg e una capacità di 256Wh, EcoFlow RIVER 2 è la scelta ideale per le attività all’aperto. Grazie alla tecnologia X-Stream brevettata da EcoFlow, può essere ricaricata completamente in soli 60 minuti, consentendo di essere sempre pronti per qualsiasi escursione anche non programmata. EcoFlow RIVER 2 Pro è la sorella maggiore, per chi necessità di una capacità di 768Wh.

Grazie alle celle della batteria LFP, le power station della famiglia EcoFlow RIVER 2 garantiscono una durata di 10 anni con 3.000 cicli. Il design elegante e compatto le rende facili da trasportare per chi ama passare le giornate facendo trekking, in campeggio o semplicemente all’aria aperta. Con quattro diverse modalità di ricarica, infine, dalla CA rapida a quella in auto, non si corre mai il rischio di rimanere a corto di energia. Hai amici o famigliari sempre in movimento? Rendi il loro Natale ancora più speciale e green con un dispositivo della serie EcoFlow RIVER 2.

EcoFlow DELTA 2: il regalo sostenibile e innovativo per chi ama la vita da “camperista”

La power station portatile EcoFlow DELTA 2 è perfetta per chi cerca energia di riserva, soprattutto per i viaggi in camper. Con una capacità di 1 kWh, è in grado di alimentare frigoriferi, telefoni e persino piastre elettriche per periodi prolungati. Grazie alla tecnologia X-Stream può essere ricaricata in soli 80 minuti, consentendo di avere sempre a disposizione l’energia necessaria. Le sue linee e dimensioni la rendono la soluzione energetica ideale per la vita in camper. Questo Natale scegli EcoFlow DELTA 2 per chi ama la sostenibilità e la praticità.

Per completare l’opera: i pannelli solari portatile bifacciali

I pannelli solari portatili di EcoFlow sono il regalo azzeccato per chi vuole generare energia sostenibile sia all’aperto che a casa. Grazie al design bifacciale due in uno, questi pannelli da 220W sono in grado di catturare fino al 25% in più di energia solare. Leggeri, facili da trasportare e dotati di materiali resistenti agli agenti atmosferici, se abbinati alle power station portatili di EcoFlow, generano energia pulita ovunque in qualsiasi luogo e sono il regalo di Natale perfetto per chi ha a cuore l’ambiente e tiene d’occhio la bolletta.

Altre News per: ecoflownataleall’insegnadell’avventuradellasostenibilità