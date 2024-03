Giornata Mondiale del Riciclo - Spin Master all'insegna della sostenibilità con la linea per neonati Baby Gund e i veicoli PAW Patrol

Composti da materiali riciclati, i nuovi prodotti per l’infanzia Baby Gund e i veicoli base PAW Patrol sensibilizzano genitori e bimbi sul tema della sostenibilità e della responsabilità sociale

In concomitanza della Giornata mondiale del Riciclo, che si celebra ogni anno il 18 marzo, Spin Master lancia due novità nel segno dell’ecologia e della sostenibilità per offrire prodotti sicuri per i bambini e rispettosi dell’ambiente e al contempo sensibilizzare i genitori sulle tematiche legate alla cura del Pianeta. Debutta nei negozi italiani la nuovissima linea di prodotti per l’infanzia Baby Gund, composta da sonaglini e doudou realizzati con materiali di alta qualità e 100% riciclati, e i nuovi veicoli base PAW Patrol, la squadra di cuccioli a quattro zampe più amata dai bambini, per la prima volta realizzati con almeno il 52% di plastica riciclata.

Pensati per regalare dolcezza e tenerezza a tutti i neonati e per garantire un’esperienza di gioco sicura e indimenticabile sin dai primissimi mesi dell’infanzia, i doudou della linea Baby Gund sono morbidi peluche sostenibili a forma di coniglietto o di cagnolino abbinati con una copertina felpata a due lati (38cmx38cm), decorata da un semplice motivo botanico e delicati colori pastello. Morbidi e super resistenti, sono interamente realizzati con materiali sostenibili, adatti ai bambini da 0 anni in su. La collezione di sonagli ad anello, anch’essa realizzata con materiali riciclati e legno naturali, è composta da un coniglietto rosa, un pulcino giallo e un cagnolino azzurro ed è pensata per stimolare la psicomotricità del bambino. Ogni soffice peluche da 13cm è dotato di un sonaglio delicato e stimolante che emette un suono discreto quando viene agitato, per mantenere il bambino sempre impegnato e in movimento.

A sostenere la cultura green e la crescente consapevolezza ambientale della nuova generazione di genitori, ci sono anche gli amatissimi veicoli della linea core dei PAW Patrol, realizzati con dettagli autentici, uno stile realistico e, per la prima volta, prodotti in modo ecoresponsabile. Composti per almeno il 52% da plastica riciclata, i bambini potranno vivere innumerevoli avventure e missioni ricche di azione all’insegna dell’ecologia con il loro cucciolo eroe preferito a bordo del suo veicolo: dalla macchina della polizia di Chase al camion dei pompieri di Marshall, dall’elicottero di Skye alla ruspa di Rubble, dall’Hovercraft di Zum a allo spazzaneve di Everest, dal camion dei rifiuti di Rocky al fuoristrada di Tracker, dal veicolo di salvataggio di Rex fino al quad del loro fidato amico Ryder.