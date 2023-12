Electronic Arts Patent Pledge

Electronic Arts continua ad incrementare gli strumenti e le tecnologie per l'accessibilità per aiutare un numero sempre più ampio di giocatori





EA continua a promuovere l'inclusione e l'accessibilità nei videogiochi, rendendo disponibile uno strumento di facile utilizzo per l’analisi della fotosensibilità e impegnandosi a rendere pubblici altri quattro brevetti relativi all'accessibilità dei videogiochi, che contribuiscono a rimuovere le barriere per i giocatori.





Lo strumento di analisi della fotosensibilità, IRIS, è stato sviluppato da EA nell'ambito del suo costante impegno per un gioco positivo, e analizza e identifica automaticamente i fotogrammi all'interno dei video che potrebbero potenzialmente avere un impatto sui giocatori che soffrono di fotosensibilità. Secondo l'Epilepsy Society nel Regno Unito e l'Epilepsy Foundation negli Stati Uniti, almeno il 5% dei 50 milioni di persone affette da epilessia in tutto il mondo sono fotosensibili, oltre a molte altre persone che manifestano sintomi scatenati dall'esposizione a determinati tipi di luci lampeggianti.

IRIS è stato creato pensando alla facilità di accesso e offre un'analisi di rapida comprensione per chi sviluppa contenuti digitali visivi. Lo strumento semplifica il controllo dei contenuti per verificare la presenza di luci lampeggianti o di schemi spaziali che cambiano rapidamente. Inoltre, consente agli sviluppatori di analizzare i contenuti per individuare potenziali problemi di fotosensibilità già nelle prime fasi di sviluppo. IRIS è già stato utilizzato per contenuti selezionati all'interno di EA SPORTS™ Madden NFL 24, EA SPORTS FC™ 24 e EA SPORTS™ WRC, e l'azienda prevede di estenderne l'uso ad altri contenuti visivi in futuro. Il codice del software è disponibile qui.

Oltre all'open sourcing di IRIS, EA sta anche rendendo disponibile la tecnologia di altri quattro brevetti per l'uso gratuito, basandosi sul suo impegno, primo nel settore, per l'accessibilità dei brevetti. Lanciato per la prima volta nell'agosto 2021, questo impegno fornisce ai concorrenti e agli sviluppatori l'accesso gratuito alla tecnologia brevettata relativa all'accessibilità, e risponde al desiderio di EA di ridurre o eliminare il maggior numero possibile di barriere all'accessibilità nei videogiochi. I quattro brevetti rilasciati comprendono tecnologie che facilitano il gioco e rimuovono le barriere. Si tratta di:

Acquisizione automatica del controllo del giocatore - Un sistema che rileva automaticamente quando un giocatore smette di impegnarsi e converte il personaggio controllato dal giocatore in un personaggio guidato dal sistema simulandone lo stile di gioco. Questa tecnologia può aiutare le persone con disabilità (ad esempio, motorie, cognitive, visive) che possono trovarsi in momenti in cui non possono interagire immediatamente o sufficientemente con un gioco.

Sistema di tutorial di gioco adattivo - Questo sistema intelligente e adattivo fornisce ai giocatori una guida su come eseguire i comandi e le tecniche di gioco in modo adeguato alle abilità o allo stile di gioco di ciascun giocatore. Questa tecnologia può aiutare le persone con disabilità fornendo una guida personalizzata destinata specificamente a ridurre le loro particolari barriere nel gioco.

Sistema di navigazione su percorsi - Utilizzato per la prima volta in Mirror's Edge™ Catalyst, questo brevetto copre un sistema che genera percorsi di navigazione e visualizza linee guida alla navigazione per indirizzare i giocatori attraverso ambienti di gioco ampi e complessi. Questa tecnologia è utile per l'accessibilità cognitiva e visiva, aiutando i giocatori che possono avere difficoltà a navigare nei mondi di gioco.

Allenatore animato e personalizzato per videogiochi - Un sistema che fornisce un allenatore animato e personalizzato che da ai giocatori spunti di gioco in-game e approfondimenti out-of-game per migliorare le loro prestazioni. L'animazione dell'allenatore rende più facile per i giocatori assimilare e mettere in pratica le intuizioni e li aiuta a massimizzare il loro divertimento.

Kerry Hopkins, SVP, Global Affairs, di EA ha dichiarato: "Il nostro impegno per i brevetti è stato creato sulla base del principio che tutti, indipendentemente dal loro background, dovrebbero essere in grado di divertirsi con i videogiochi. Stiamo continuando a costruire su quell'impegno rendendo open-sourcing il nostro strumento per la fotosensibilità, IRIS, e aprendo l'uso di ulteriori tecnologie brevettate che potrebbero aiutare i giocatori con disabilità motorie, cognitive, visive e/o di altro tipo ad avere un'esperienza di gioco più fluida. Vogliamo consentire agli sviluppatori di tutta la community di abbattere le barriere alla partecipazione, creare esperienze più sicure, più inclusive, più accessibili e, in definitiva, più divertenti per i giocatori di tutto il mondo".

L'apertura di questa tecnologia si basa su precedenti iniziative in materia di accessibilità, tra cui il lancio del portale dell'accessibilità di Electronic Arts, dove i giocatori possono conoscere le caratteristiche di accessibilità dei giochi di Electronic Arts, sollevare dubbi e proporre miglioramenti. L'anno scorso, EA si è impegnata a rilasciare sei brevetti di accessibilità, che rendono più facile per un maggior numero di giocatori l'utilizzo di un videogioco o di un dispositivo. Ha inoltre reso disponibile Fonttik, uno strumento che identifica automaticamente il testo nei contenuti visivi e determina se soddisfa i criteri di dimensione e rapporto di contrasto specificati, rendendo più facile verificare che il testo possa essere letto da giocatori con condizioni visive diverse. Nel 2021, il primo brevetto di accessibilità annunciato da EA comprendeva il sistema brevettato "Ping System" utilizzato in Apex Legends™, che è stato accolto con grande favore dai giocatori.

