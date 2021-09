Electronic Arts completa l'acquisizione di Playdemic

Electronic Arts e WarnerMedia hanno annunciato il completamento dell'acquisizione da parte di Playdemic, Ltd. di Warner Bros. Games. per 1,4 miliardi di dollari.





Playdemic è una delle principali società di gioco mobile nota per il suo pluripremiato gioco Golf Clash che consente ai giocatori di tutto il mondo di competere tra loro in tempo reale. Con oltre 80 milioni di download a livello globale Golf Clash è uno dei principali giochi per dispositivi mobili negli Stati Uniti e nel Regno Unito. Questa acquisizione fa parte della strategia di crescita nel mobile di Electronic Arts.



"Siamo entusiasti di dare il benvenuto ufficialmente al team di Playdemic in Electronic Arts, aggiungendo al nostro crescente portafoglio di dispositivi mobili ed espandendo la nostra leadership nello sport", ha affermato Andrew Wilson, CEO di Electronic Arts. "L'aggiunta dell'incredibile team di Playdemic non si aggiunge solo al forza dei nostri team mobili a livello globale, ma continua anche la nostra espansione e investimento in talenti con sede nel Regno Unito. Con Playdemic ora parte di Electronic Arts, siamo entusiasti di portare giochi per dispositivi mobili ancora più sorprendenti e innovativi a un pubblico diversificato in tutto il mondo."



"Questo è un giorno entusiasmante per Playdemic poiché diventiamo parte della famiglia Electronic Arts", ha affermato Paul Gouge, Head of Studio di Playdemic. "Sono orgoglioso di portare lo straordinario talento che esiste in Playdemic nel business di EA, per continuare entrambi per costruire sull'incredibile successo di Golf Clash e per costruire nuovi giochi, che crediamo possano avere ancora più successo nell'intrattenere e coinvolgere il pubblico a livello globale."



Con le aggiunte di Codemasters, Glu Mobile, Metalhead Software e ora Playdemic nell'ultimo anno, EA continua a riunire team di talento, franchise e IP leader del settore e tecnologia innovativa per offrire esperienze straordinarie che collegano insieme centinaia di milioni di giocatori in gioco.

Altre News per: electronicartscompletaacquisizioneplaydemic