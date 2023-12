Nuovo aggiornamento di GTA Online in arrivo a dicembre

Torna un volto familiare di Liberty City, insieme a gare drift, animali, sorprese festive e molto altro

Fauna selvatica in Freemode: ora gli animali arricchiscono lo scenario di Southern San Andreas in GTA Online su PS5 e Xbox Series

Gli abbonati a GTA+ avranno accesso al garage del Vinewood Club, una nuova struttura capace di ospitare fino a 100 veicoli

Nelle versioni PS5 e Xbox Series sarà possibile organizzare e gestire più comodamente le proprie collezioni di veicoli tramite il menu Interazione, spostando con facilità i veicoli da un garage all'altro

Un menu Interazione più lineare e più semplice da utilizzare

Più punti reputazione per l'Autoraduno di LS da inseguimenti e gare clandestine

Nuovo Servizio di specifiche presso l'Autoraduno di LS, con cui sarà possibile acquistare una copia del veicolo personale di altri giocatori su PlayStation 4, Xbox One e PC

Tag descrittivi personalizzati per ogni piano del Garage di Eclipse Blvd.

Ora la chat vocale è disabilitata per impostazione predefinita su console

Un piccolo regalo di compleanno per tutti i giocatori il giorno del compleanno del loro personaggio

Questo inverno il mondo in costante evoluzione di GTA Online continua a offrire novità per tutti: le nuove attività illecite dello sfasciacarrozze alimentate da audaci furti di veicoli, le gare drift per alcuni veicoli fatte per le curve in derapata di precisione, nuovi veicoli, fantastiche sorprese festive, abbigliamento per il 25° anniversario di Rockstar Games disponibile in gioco per un tempo limitato e molto altro per festeggiare questa importante occasione.In più, nel mondo di GTA Online su PlayStation 5 e Xbox Series X|S arrivano gli animali, insieme a numerosi miglioramenti delle versioni per console di ultima generazione.La stagione dei furti è in arrivoL'aggiornamento di questo inverno di GTA Online si concentra sull'attività criminale più iconica di Los Santos: rubare, smantellare e rivendere i veicoli più richiesti. Lanciati in questi furti al cardiopalma per conto di un nostro vecchio amico: l'illustre immobiliarista di Liberty City Yusuf Amir.Yusuf brama le cose migliori della vita, soprattutto se vanno ad aggiungersi alla sua collezione di veicoli di lusso importati con qualsiasi mezzo necessario. Con l'aiuto di suo cugino Jamal, dovrai pianificare ed eseguire rischiosi e complicati furti usando Red's Auto Parts, uno sfasciacarrozze che potrai acquistare e gestire, come copertura per le tue operazioni. Vendi i pezzi migliori a Yusuf o smantella i veicoli per ricavarne parti: la scelta è tua, il denaro anche..Gare driftGli appassionati delle gare automobilistiche hanno ora un nuovo modo di vincere con le nuove modifiche disponibili per alcuni veicoli e con le serie di gare drift di GTA Online. Sarà possibile mettere alla prova le proprie capacità di derapata in una serie di nuovi circuiti e modificare determinati veicoli presso l'Autoraduno di LS, per provare le gioie del drifting in Freemode.Funzionalità e miglioramenti aggiuntiviL'aggiornamento di dicembre conterrà alcune delle soluzioni che studiamo costantemente per sfruttare l'hardware di PS5 e Xbox Series, con nuove ed emozionanti funzionalità per questi sistemi, tra cui:Inoltre, su tutte le piattaforme arriverà una serie di nuovi miglioramenti dell'esperienza di gioco, tra cui:E altre novitÃOltre ai nuovi furti di veicoli, ai nuovi veicoli e una nuova serie di gare, durante e oltre il periodo festivo arriveranno altri contenuti in GTA Online: nuova musica, nuove modalità festive, altri miglioramenti all'esperienza di gioco, aggiornamenti agli strumenti del Creatore, altre sorprese festive e molto altro! Continua a seguire i canali ufficiali di Rockstar Games per altri dettagli.

