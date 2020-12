GTA Online: nuovo trailer di The Cayo Perico Heist in arrivo a dicembre

La nuova avventura di GTA Online in arrivo il 15 dicembre

Non ci sono regole a Cayo Perico, un paradiso privato, covo del famigerato El Rubio, il narcotrafficante più pericoloso del mondo nonché fornitore della famiglia Madrazo.

Cayo Perico non è solo il cuore pulsante dell'impero della droga di El Rubio, ma anche la base perfetta per la sua altra grande passione: feste infinite su spiagge baciate dal sole, dove tutti, dai jetsetter alle ereditiere fino a leggendari produttori musicali si ritrovano per fare festa fino all'alba.

Ma non lontano dai piaceri mondani delle spiagge è nascosta una vera e propria fortuna in forma di arte, oro e soldi sporchi, sparsi per tutta l'isola. E per chi riuscirà a infiltrarsi, sarà il colpo della vita.

The Cayo Perico Heist è l'avventura di GTA Online più grande di sempre e sarà disponibile il 15 dicembre. Resta sintonizzato per ulteriori dettagli e scopri cosa ha da offrire il The Music Locker, il nuovo club di Los Santos che aprirà presto i battenti.