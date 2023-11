Miniera di Platino in Sudafrica: 11 Vittime in un Incidente d'Ascensore

Undici lavoratori hanno perso la vita in seguito a un tragico incidente avvenuto in una miniera di platino situata a circa 100 chilometri da Johannesburg, in Sudafrica. L'evento fatale è stato causato dal crollo di un ascensore che trasportava 86 operai, schiantandosi in profondità nel pozzo della miniera. La società proprietaria della miniera, Impala Platino, ha confermato che, tra i 86 occupanti, undici lavoratori hanno tragicamente perso la vita, mentre tutti gli altri sono stati prontamente trasportati in ospedale.

Il portavoce della Impala Platino ha dichiarato con sgomento che molti dei lavoratori feriti versano in condizioni gravi, suscitando preoccupazioni per la loro salute. Le indagini sono in corso per determinare le cause precise dell'incidente, mentre le autorità locali e i soccorritori si mobilitano per fornire assistenza e supporto alle vittime e alle loro famiglie. La comunità è scossa dalla tragedia, e la sicurezza nelle operazioni minerarie è ora al centro dell'attenzione, evidenziando l'importanza di rafforzare le misure preventive per evitare futuri incidenti simili.

Altre News per: minieraplatinosudafricavittimeincidenteascensore