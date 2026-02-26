Andrea Pavan cade nel vano ascensore in Sudafrica, operato dopo il volo di tre piani

Andrea Pavan cade nel vano ascensore per un guasto in Sudafrica, le porte si aprono senza cabina. Il golfista romano, 36 anni, è stato operato dopo una caduta di tre piani durante la vigilia del torneo.

Un attimo, poi il vuoto. Andrea Pavan è precipitato nel vano di un ascensore a Stellenbosch, vicino a Città del Capo, mentre si trovava in hotel alla vigilia del South African Open. Le porte si sono aperte, ma la cabina non era al piano.

Il golfista romano, 36 anni, è stato soccorso subito dopo la caduta e trasportato in ospedale. I medici hanno eseguito un intervento per sistemare alcune fratture vertebrali e applicare una placca alle spalle. L’operazione è andata a buon fine.

Le sue condizioni restano serie, ma non sarebbe in pericolo di vita. Pavan è cosciente e riesce a muovere le gambe, elemento che fa ben sperare nel percorso di recupero.

L’incidente sarebbe avvenuto mentre il giocatore cercava di scendere rapidamente: si era accorto di aver dimenticato le chiavi dell’armadietto in camera. Arrivato davanti all’ascensore, le porte si sono aperte normalmente, ma senza la presenza della cabina.

Sono in corso accertamenti per chiarire le responsabilità e verificare eventuali malfunzionamenti dell’impianto. Anche i legali della famiglia stanno seguendo la vicenda.

Professionista affermato, Pavan ha costruito la sua carriera tra Europa e Stati Uniti. Ha vinto due tornei sul DP World Tour e cinque sul Challenge Tour, partecipando anche a due US Open e a un Open Championship. Il suo miglior piazzamento nel ranking mondiale è stato il 65° posto.