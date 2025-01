Incidente alla Clinica Parioli di Roma: 29enne apre porta ascensore e precipita nel vuoto

Roma-Genoa: probabili formazioni e dettagli sulla Partita del 17 Gennaio 2025 - La Roma affronta il Genoa allo Stadio Olimpico il 17 gennaio 2025 alle 20:45, nell'anticipo della 21ª giornata di Serie A. I giallorossi, allenati da Claudio Ranieri, cercano di consolidare la loro posizione in classifica dopo il pareggio 2-2 contro il Bologna, portandoli a 24 punti.

Giro d’Italia 2025: tappe e percorso, partenza dall’Albania e arrivo a Roma - Il Giro d’Italia 2025 prenderà il via il 9 maggio da Durazzo, in Albania, e si concluderà il 1° giugno a Roma. Con un percorso di 21 tappe, la competizione prevede due cronometro, sei tappe per velocisti, otto di media montagna e cinque di alta montagna.

Furto nella casa del figlio di Moira Orfei a Roma: rubati orologi di lusso e diamanti per 150.000 euro - Un furto è avvenuto sabato scorso nell'appartamento romano di Stefano Orfei, figlio della celebre artista circense Moira Orfei. I ladri, approfittando dell'assenza del proprietario, hanno forzato l'ingresso e si sono introdotti nell'abitazione. Hanno asportato una decina di orologi di lusso, tra cui modelli di Rolex, Bulgari e Chanel, oltre a diamanti del valore di circa 150.