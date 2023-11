GTA Online: Bonus nelle Missioni storia Casinò

GTA Online: questa settimana incassa Bonus nelle Missioni della storia di Casinò e nel Colpo al Casinò Diamond

Questa settimana, sfida la famiglia Duggan e il suo ambizioso intento di conquistare il Casinò e Resort Diamond nellemissioni della storia di Casinò per intascare ricompense triple. I proprietari di un attico di lusso possono accedere alle missioni della storia di Casinò visitando l'ufficio della signorina Baker nel casinò o tramite la sezione Attività del menu di pausa (dopo averle completate tutte).

A proposito della signorina Baker, chiamala per richiedere incarichi del casinò e aiutare il Diamond a gestire i clienti, recuperare risorse e altri lavori che fornisconoGTA$ e RP tripli fino al 29 novembre.

Nel frattempo, i sopralluoghi e i furti al caveau effettuati nelColpo al Casinò Diamond in settimana saranno particolarmente redditizi grazie alle probabilità aumentate (e con un aumento raddoppiato per gli abbonati a GTA+) di trovare gemme. Completando con successo la missione finale di Colpo al Casinò Diamond, otterrai anche il gilet Colpo al Diamond.

I cassieri del casinò, pervasi dallo spirito del giorno del ringraziamento, questa settimana forniscono il triplo delle fiches giornaliere. Le fiches si possono usare come valuta nel negozio del casinò, per giocare contro il banco o possono essere scambiate per GTA$ in rapporto 1:1.

Ultima settimana della sfida Sprunk & eCola

La glicemia è alle stelle con la sfida Sprunk & eCola che entra nella fase finale. Se verrà completata raggiungendo un totale di 100.000.000 di lattine bevute entro il 29 novembre, tutti i membri della community riceveranno un elettrizzante completo integrale Sprunk x eCola, due targhe (una per marchio) e una meravigliosa livrea per ilMammoth F-160 Raiju (questa settimana scontato del 25%) che sarà consegnata con l'aggiornamento invernale di GTA Online.

Sfida completata in Rischio apocalisse

Crisi scongiurata: nell'arco di appena sette giorni, la community di GTA Online è riuscita a evitare una calamità mondiale completando l'Atto III de Il colpo dell'apocalisse e accumulando un totale di oltre 500 miliardi di GTA$. Per festeggiare il raggiungimento di questo incredibile obiettivo, tutti i giocatori riceveranno una nuova livrea speciale per la mitica Pegassi Zentorno (supercar) con il prossimo aggiornamento di GTA Online.

GTA$ e RP tripli in The Vespucci Job (Remix)

I vincitori prendono tutto inThe Vespucci Job (Remix), che mette un solo pilota contro una serie di avversari in una gara a chi raggiunge prima tutti i checkpoint. La modalità classica metteva sotto i riflettori la formidabile Issi Classic (compatta), mentre questa versione mette a disposizione una serie di veicoli tra cui scegliere per seminare il caos e forniscericompense triple per tutta la settimana.

GTA$ doppi nelle rapine ai furgoni blindati

Los Santos è piena di furgoni blindati apparentemente impenetrabili che trasportano beni di valore. Assalta questi veicoli e respingi gli avversari per guadagnare alla grande nelle rapine ai furgoni blindati, che fornisconoricompense doppie fino al 29 novembre.

Autosalone Premium Deluxe Motorsport

Fai visita all'autosalone Premium Deluxe Motorsport di Simeon Yetarian per ascoltare dei fantastici discorsi da venditore sul suo catalogo di veicoli o taglia corto e controlla da te le loro caratteristiche:

Pegassi Toreador (sportiva classica)

Överflöd Zeno (supercar)

Pegassi Ignus (supercar)

Karin Sultan RS Classic (sportiva) con livrea Karin Performance rosa

Bravado Hotring Hellfire (sportiva)

Autosalone Luxury Autos

Prova un'esperienza d'acquisto di alto livello all'autosalone Luxury Autos di Rockford Hills e scopri i veicoli disponibili questa settimana:Överflöd Tyrant (supercar) e Grotti Itali RSX (sportiva).

Veicolo da primo premio della settimana e altri veicoli in offerta

Il Casinò e Resort Diamond non smette mai di stupire e la ruota fortunata di questa settimana non fa eccezione. Prova a vincere il primo premio della settimana: laÜbermacht Rhinehart (berlina).

Vai all'area di prova dell'Autoraduno di LS per metterti dietro il volante dei veicoliDinka Verus (fuoristrada), Vapid Retinue (sportiva classica) e Ocelot Swinger (sportiva classica). Scopri come se la cavano in Prove a tempo, Corse ai checkpoint e nelle guide in pista. Piazzati per tre giorni consecutivi tra i primi 3 nella serie di gare dell'Autoraduno di LS per aggiungere la Annis Remus (sportiva) al tuo garage.

Solo su PS5 e Xbox Series X|S, il veicolo di prova premium della settimana è la feroceBravado Buffalo EVX (muscle car), pensata per correre e intimidire. Mettiti alla prova tra North Chumash e le Palomino Highlands nellaProva a tempo HSW della settimana.

Accedi per ricevere la Maschera tacchino e sfruttare gli sconti del Black Friday

Festeggia il giorno del Ringraziamento effettuando l'accesso in qualsiasi momento questa settimana e riceverai laMaschera tacchino. A partire dal 24 novembre, fai incetta di sconti del Black Friday, disponibili fino al 28 novembre:

Galaxy Super Yacht – 40% di sconto

Migliorie e modifiche per il Galaxy Super Yacht – 40% di sconto

Benefactor Terrorbyte – 70% di sconto

Mammoth Avenger (aereo) – 50% di sconto

Progen PR4 (ruote scoperte) – 50% di sconto

Benefactor BR8 (ruote scoperte) – 50% di sconto

Ocelot Stromberg (sportiva classica) – 50% di sconto

Imponte Ruiner 2000 (muscle car) – 50% di sconto

TM-02 Khanjali (militare) – 50% di sconto

Buckingham Swift (elicottero) – 50% di sconto

Buckingham Swift Deluxe (elicottero) – 50% di sconto

Buckingham Luxor (aereo) – 50% di sconto

Buckingham Luxor Deluxe (aereo) – 50% di sconto

JoBuilt P-996 LAZER (aereo) – 25% di sconto

GTA+

Porta il tuo gioco su un altro livello con l'abbonamento GTA+ e riscatta i seguenti vantaggi fino all'11 dicembre:

Ocelot Pariah gratis (sportiva)

Felpa e pantaloncini Bleedin' Tasty, felpa e pantaloni della tuta con risvolti Cluckin' Bell

Probabilità aumentata di trovare diamanti nel caveau durante il Colpo al Casinò Diamond

Sala giochi gratuita

Migliorie e modifiche per la sala giochi – 40% di sconto

E molto altro ancora, tra cui un bonus di 500.000 GTA$ accreditato immediatamente dopo la fatturazione mensile, l'accesso al Vinewood Car Club e altri vantaggi aggiornati mensilmente. Per i dettagli completi sui vantaggi, vai sul sito di GTA+.

SCONTI

Dal 23 al 29 novembre:

Bevande gratis al casinò

Gadget del negozio del casinò – 50% di sconto (fiches, non GTA$)

Garage di Eclipse Blvd. – 50% di sconto

Migliorie e modifiche per il garage di Eclipse Blvd. – 50% di sconto

Attico di lusso del casinò – 40% di sconto

Migliorie e modifiche per l'attico di lusso del casinò – 40% di sconto

Sale giochi – 30% di sconto

Migliorie e modifiche per la sala giochi – 30% di sconto

Cabinati – 30% di sconto

Mammoth F-160 Raiju (aereo) – 25% di sconto

Gun Van Inventory and Discounts

Machete |Railgun |Widowmaker |Up-n-Atomizer |Unholy Hellbringer (40% off for GTA+ Members) |Fireworks Launcher |Service Carbine |Stun Gun |Tactical SMG (20% off) |Flare Gun |Grenades |Proximity Mines |Sticky Bombs |Armor

