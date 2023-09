GTA Online: Bonus da capogiro nelle missioni di vendita del Laboratorio di acidi

Inoltre, GTA$ doppi rapinando i furgoni blindati e ricompense doppie nei salti col paracadute Junk Energy e altro



Annis 300R (sportiva)

Declasse Tahoma Coupé (muscle car)

Weeny Issi Rally (SUV, 30% di sconto)

Dinka Jester RR (sportiva)

Dinka Kanjo SJ (coupé, 40% di sconto)

MTL Brickade 6x6 (di servizio) – 40% di sconto

Modifiche e migliorie Laboratorio di acidi – 40% di sconto

Benefactor SM722 (sportiva) – 30% di sconto

Weeny Issi Rally (SUV) – 30% di sconto

Överflöd Entity XF (supercar) – 40% di sconto

Dinka Kanjo SJ (coupé) – 40% di sconto

Weeny Dynasty (sportiva classica) – 50% di sconto

Buckingham Valkyrie (elicottero) – 50% di sconto

Vapid Dominator (Apocalisse) (muscle car) – 40% di sconto

Vapid Dominator (Futureshock) (muscle car) – 40% di sconto

Vapid Dominator (Incubo) (muscle car) – 40% di sconto

Vapid Dominator (muscle car) – 40% di sconto

Questa settimana, le sostanze chimiche inondano le strade di Southern San Andreas. Aiuta i Fooliganz ad assuefare il mondo scaricando la tua scorta di potenti psichedelici, consegnando pacchi di acidi ai clienti, organizzando consegne che non danno nell'occhio e seminando la polizia nelle missioni di vendita del Laboratorio di acidi, che forniscono GTA$ e RP doppi fino al 13 settembre.Porta il tuo giro di psichedelici su un nuovo livello grazie al 40% di sconto su tutte le migliorie e modifiche del Laboratorio di acidi. Il veicolo di servizio MTL Brickade 6x6, necessario per avviare il commercio di acidi, è in sconto del 40% da Warstock Cache & Carry (anche se gli imprenditori più intraprendenti possono ottenere il Brickade 6x6 con un abile colpo di mano durante le missioni della storia di Prima dose in Los Santos Drug Wars. Completando tutte le missioni di Prima dose e avviando il Laboratorio di acidi completerai due delle sfide di Los Santos Drug Wars di livello 1 disponibili su PS5 e Xbox Series X|S.Non perderti l'evento speciale della prossima settimana che celebra i 10 anni di Grand Theft Auto V in GTA Online con nuovi oggetti collezionabili, l'auto sportiva Bravado Hotring Hellfire e altro.GTA$ doppi nelle rapine ai furgoni blindatiLe rapine in autostrada tornano in grande stile, quindi non lasciarti sfuggire i furgoni della Gruppe Sechs, potrebbero essere carichi fino all'orlo. Le rapine a questi furgoni blindati forniscono GTA$ doppi.GTA$, RP e Punti Arena doppi nella serie di sfide di Arena WarVai alla ricerca di fama e fortuna tra le mura ostili della Maze Bank Arena: lo spettacolo esplosivo della serie di sfide di Arena War fornisce GTA$, RP e Punti Arena doppi fino al 13 settembre.GTA$ e RP doppi in Guerriglia motorizzataGuerriglia motorizzata torna questa settimana in GTA Online e fornisce ricompense doppie a tutti i partecipanti. Lanciati nella mischia con solo una pistola e vai alla ricerca di armi per annientare la squadra avversaria mentre l'area di gioco si restringe.Le altre modalità classiche che torneranno in GTA Online questa settimana sono Salti di rigore di gruppo, Hasta La Vista, Assedio e Vieni fuori a giocare.GTA$ e RP doppi nei Salti col paracadute Junk EnergyDai una scossa al tuo sistema nervoso centrale e a chi ti vuole bene lanciandoti da un velivolo e attraversando i punti di controllo con manovre spericolate per arrivare al punto di atterraggio giusto. Questa settimana, sopravvivi ai Salti col paracadute Junk Energy e otterrai GTA$ e RP doppi per il coraggio.Autosalone Premium Deluxe MotorsportFai visita a Simeon Yetarian per dare un'occhiata più da vicino all'accurata selezione della settimana e provare per cinque minuti il veicolo che ti ha colpito di più, confrontarne le statistiche o acquistarlo in offerta direttamente dall'autosalone.Autosalone Luxury AutosPassa dall'Autosalone Luxury Autos di Rockford Hills per dare un'occhiata alla Ocelot Virtue (supercar) e alla Benefactor SM722 (sportiva, 30% di sconto) in vetrina, scoprirne le caratteristiche e acquistarle direttamente.Veicolo trofeo e altri bonus per veicoliQuesta settimana, piazzati per due giorni consecutivi tra i primi 3 nella Serie di gare dell'Autoraduno di LS per vincere la Vulcar Nebula Turbo (sportiva classica).Questa settimana, l'area di prova dell'Autoraduno di LS ospita tre veicoli spettacolari: la Överflöd Entity XF (supercar, 40% di sconto), la Weeny Dynasty (sportiva classica, 50% di sconto) e la Enus Super Diamond (berlina). Fatti un giro nell'area di prova, sfida gli altri in una Corsa ai checkpoint o gareggia contro il tempo in una Prova a tempo.Passa dalla ruota fortunata nell'atrio del Casinò e Resort Diamond per provare a vincere la Grotti Stinger GT (sportiva classica), una due porte con tettuccio fisso e fiore all'occhiello della collezione di tanti.Veicolo di prova premium e Prova a tempo HSW: solo su PlayStation 5 e Xbox Series X|SHao's Special Works è il laboratorio di ricerca e sviluppo preferito dei fan di motori di Los Santos, e il veicolo di prova premium di questa settimana è la Pegassi Ignus armata (supercar), un prototipo ibrido con armi e disturbatore di frequenze dei missili di serie.Schiaccia sull'acceleratore di un veicolo idoneo di HSW per sfrecciare da Ron Alternates a Elysian Island nella Prova a tempo HSW della settimana.SCONTIInventario e sconti del Furgone delle armiTirapugni | Carabina d'ordinanza | Cannone a rotaia (20% di sconto) | Pistola lanciarazzi | Lanciagranate | Fucile da cecchino | Pistola vintage | Stecca da biliardo | Granate (50% di sconto per gli abbonati a GTA+) | Mine di prossimità | Giubbotti antiproiettile

