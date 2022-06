GTA Online: Bonus missioni vendita Import/export e carichi speciali

I dirigenti di Southern San Andreas non sono tipi da trastullarsi dietro i loro schermi con le email di massa: questi titani del settore amano sporcarsi le mani con più flussi di introiti possibile. Questa settimana è dedicata ai criminali che tengono a galla il mercato nero da dietro le loro scrivanie.

Datti al proficuo commercio di mezzi esotici procurandoti, accumulando, modificando e vendendo preziosi carichi di veicoli. I dirigenti in possesso di un magazzino veicoli possono cimentarsi nellee ottenere un bonus del 50% di GTA$ e RP in più.

Riscatta una Karin Kuruma blindata gratis fino al 22 giugno

Andarsene in giro per Los Santos senza protezioni è come andare in cerca di guai. Proteggiti riscattando una Karin Kuruma blindata gratuita da Southern San Andreas Super Autos fino al 22 giugno.

GTA$ e RP doppi nelle missioni di vendita di carichi speciali

Se il tuo magazzino è pieno di preziosa merce di contrabbando, sembra che l'equilibrio tra domanda e offerta penda in tuo favore. Tutte le missioni di vendita di carichi speciali fruttano ricompense doppie fino al 22 giugno.

GTA$ e RP doppi nelle missioni di recupero della Premium Deluxe

Se qualcosa ha un motore, Simeon Yetarian sa cosa farci. Aiutalo a recuperare veicoli esotici ambiti dall'élite (o distruggi i suoi concorrenti) completando le missioni di recupero della Premium Deluxe o le missioni ricevute da Simeon che questa settimana offrono GTA$ e RP doppi.

GTA$ e RP doppi in Top FunMettersi in salvo sarebbe facile, se non fosse per i Cacciatori all'inseguimento sui loro caccia armati. Attraversa la mappa senza lasciarci la pelle, ma anche se dovessi saltare in aria Top Fun offre GTA$ e RP doppi a entrambe le squadre partecipanti alle partite di questa settimana.

GTA$ e RP doppi in Sumo (Remix)In questa revisione della classica sfida, la zona di sicurezza cambia ogni volta che il conto alla rovescia riparte e alcune parti del tracciato spariscono. Metti in campo la tua astuzia in Sumo (Remix) per ottenere ricompense doppie per tutta la settimana.

Veicolo trofeo dell'Autoraduno: Grotti Turismo Classic

Piazzandoti tra i primi 5 nelle gare dell'Autoraduno di LS per 4 giorni consecutivi questa settimana riceverai le chiavi della Grotti Turismo Classic, un ritorno all'era dei colletti larghi, della musica dance sfrenata e delle attività bancarie non regolamentate. Goditi il tuffo nei ricordi.

Prova Grotti Itali RSX, Grotti Furia e Grotti X80 Proto

L'amore per le auto italiane si è diffuso nell'Autoraduno di Los Santos: visita l'area di prova per fare un giro su Grotti Itali RSX, Grotti Furia e Grotti X80 Proto sul tracciato, in unatra le colonne, o in una

Veicolo da primo premio del Casinò: Grotti Turismo R

Visita l'atrio del Casinò e Resort Diamond e fai un giro alla ruota fortunata per vincere GTA$, RP, snack, capi d'abbigliamento, accessori, premi misteriosi e molto altro. Il primo premio della settimana è la Grotti Turismo R, una hypercar ibrida che rende l'idea di "risparmio del carburante" obsoleta con un gesto volgare fuori dal finestrino.

SCONTI

Se te ne intendi di affari, ti servirà uno spazio prestigioso da cui operare. Per fortuna, questa settimana Dynasty 8 Executive offre uffici e garage degli uffici con il 50% di sconto.

Le opzioni di personalizzazione per gli uffici, tra cui interni e altri extra, sono scontate del 30%, così come magazzini e magazzini veicoli.

Se dovesse servirti un altro veicolo, dai un'occhiata agli sconti di questa settimana:

Benefactor Krieger – 40% di sconto

Benefactor Schlagen GT – 40% di sconto

Benefactor Stirling GT – 40% di sconto

Karin Previon – 30% di sconto

Pegassi Speeder – 50% di sconto

Nagasaki Stryder – 50% di sconto

Enus Cognoscenti (blindata) – 50% di sconto

Grotti Furia – 30% di sconto

Grotti X80 Proto – 30% di sconto

Bravado Gauntlet Classic custom – 40% di sconto

Grotti Cheetah Classic – 40% di sconto

Grotti Stinger – 50% di sconto

Rimborso per il Galaxy Super Yacht fino al 6 luglio

Acquista il Galaxy Super Yacht tra oggi e il 6 luglio e completa tutte e sei le missioni di Vita da Super Yacht per ricevere un rimborso da 1 milione di GTA$ (consegnato entro 72 ore dal completamento) sul tuo conto presso la Maze Bank.

