18 nuovi titoli su GeForce NOW

Con il GFN Thursday di questa settimana 18 nuovi titoli si uniranno al catalogo di GeForce NOW. Inoltre, è possibile ricevere 3 mesi gratis di PC Game Pass con l’acquisto dell’abbonamento Ultimate di 6 mesi a soli 109€.



Durante il periodo del Black Friday con l’acquisto della SHIELD TV Pro otterrete un mese gratis di GeForce NOW ULTIMATE! Potete trovare l’offerta su NVIDIA Store ma anche su Amazon.



Provate Chivalry 2, un nuovo titolo del PC Game Pass che si aggiunge al cloud questa settimana, uno slasher action multiplayer in prima persona, ispirata alle epiche battaglie dei film medievali.



Di seguito l’intera lista dei giochi:





Breathedge (Xbox, disponibile su Microsoft Store) Bridge Constructor: The Walking Dead (Xbox, disponibile su Microsoft Store) Bus Simulator 21 (Xbox, disponibile su Microsoft Store) Chivalry 2 (Xbox, disponibile su PC Game Pass) Dungeons 4 (Epic Games Store) Hexarchy (Steam) Hearts of Iron IV (Xbox, disponibile su Microsoft Store) I Am Future (Epic Games Store) Imagine Earth (Xbox, disponibile su Microsoft Store) The Invincible (Epic Games Store) Land of the Vikings (Steam) Saints Row IV: Re-Elected (Xbox, disponibile su Microsoft Store) SHENZHEN I/O (Xbox, disponibile su Microsoft Store) Supraland: Six Inches Under (Xbox, disponibile su PC Game Pass) The Surge 2 (Xbox, disponibile su Microsoft Store) Thymesia (Xbox, disponibile su Microsoft Store) Tropico 6 (Xbox, disponibile su Microsoft Store) West of Dead (Xbox, disponibile su Microsoft Store)

Date anche uno sguardo alla potenza del cloud gaming su Chromebook con GeForce NOW e all’attivazione della campagna 3D a Times Square in collaborazione con Cyberpunk 2077.

Guarda il trailer e vedi se riesci a individuare l’easter egg nascosto.

