NAS ASUSTOR - supporto fino a tre stampanti USB simultaneamente

Grazie al supporto delle stampanti USB, i NAS ASUSTOR consentono la condivisione in rete di questa tipologia di periferiche tra diversi utenti, consentendo ai componenti dei gruppi di lavoro di utilizzarle in modo semplice e immediato.

Taipei, Taiwan, 22 Novembre 2023, ? ASUSTOR, uno dei più importanti e innovativi produttori di NAS fondato nel 2011 con un investimento diretto di ASUSTek Computer Inc., annuncia che i propri NAS sono oggi in grado di supportare la condivisione in simultanea di fino a tre stampanti USB con i client di rete basati su sistemi operativi Windows, Mac e Linux.

Per migliorare l'esperienza di stampa e ridurre al minimo i problemi di compatibilità , i NAS ASUSTOR supportano la tecnologia USB over IP, che consente di estendere l'accesso a dispositivi USB attraverso le reti IP.

Collegando una o più stampanti USB ai NAS ASUSTOR, infatti, tutti i componenti dei gruppi di lavoro presenti sulla stessa rete potranno utilizzarle per stampare i loro documenti come se si trattasse di periferiche collegate al network aziendale, a tutto vantaggio della produttività e della riduzione dei costi.

La possibilità di condividere le stampanti USB tra più persone tramite i NAS ASUSTOR può dimostrarsi particolarmente utile anche in ambito domestico, in quanto permette a tutti i familiari di stampare i loro documenti senza la necessità di collegare ogni volta fisicamente la periferica al loro PC o laptop, nonché di dover tenere acceso il computer cui è collegata via cavo la stampante per sfruttarne le funzionalità di condivisione.

