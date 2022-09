Celly CLICKRINGUSB Professional Tripod Recensione

Oggi vi parlo di un treppiedi professionale, il CLICKRINGUSB Professional Tripod . Venduto da Celly, il CLICKRINGUSB è stato progettato per migliorare i contenuti video su tutti i social. È composto da due elementi: un treppiedi da terra e un ringlight removibile. Il primo elemento è estendibile fino a 160cm, il secondo offre diverse tonalità di luce che permettono di garantire il massimo rendimento in qualsiasi ambiente. Il supporto al centro del ringlight ha un diametro di 12” e permette di agganciare qualsiasi tipo di smartphone. E' anche dotato di un comodo telecomando multifunzione che, accende e spegne il cerchio Led e aumenta o diminuisce l'intensità della luce.



Ilandrà a migliorare di molto tutti i video che prima venivano fatti con una fonte luminosa non adeguata. Grazie alla potente luce sparata direttamente in viso, questo risulterà molto illuminato e i filmati saranno nitidi e piacevoli da guardare. Stessa cosa vale per le riprese di un qualsiasi oggetto, la potente luce proveniente da dietro lo Smartphone renderà le riprese molto uniformi e professionali. Anche se il CLICKRINGUSB è un prodotto entry level () non fa invidiare di certo altri prodotti più costosi in commercio. Infatti, è completo di ogni confort. La parte inferiore è allungabile fino a 160 cm, mentre il cerchio luminoso a(che va avvitato al treppiedi) offre diverse tonalità di luce fredda, calda e neutra.

Allungando sia la parte inferiore che lasi sfiorano i 180 cm. Sulla Ring Light si trovano delle guide universali che serviranno per l'inserimento di accessori, mentre al centro si trova il supporto per agganciare lo smartphone. Fate attenzione perché non sono supportate videocamere e fotocamere. Ilnon è stato pensato per quest'ultime, ma solo per il collegamento dei telefoni. Infatti, è compatibile con i più famosi marchi del settore come: Apple,, Motorola,, OPPO, Huawei, TCL,, Vivo, Realme,, ecc. Infine è presente un telecomando multifunzione a filo. Quest'ultimo, si attiva quando viene alimentato tramite il cavodi due metri connesso al cerchio Led; ha le funzioni die cambia l'intensità e il tono della luce.

Consigliato!

Celly ha realizzato un prodotto che offre ogni comodità a chi vuol fare video professionali. Nonostante sia un prodotto nei materiali entry level, fa il suo dovere alla grande, non facendo rimpiangere prodotti più costosi.

Altre News per: cellyclickringusbprofessionaltripodrecensione