NZXT annuncia i microfoni USB Capsule Mini e Boom Arm Mini

NZXT, fornitore leader di hardware, software e servizi per la community PC gaming, annuncia oggi il lancio delle versioni mini del microfono USB Capsule e del boom arm dedicato: Capsule Mini e Boom Arm Mini.





Il Capsule Mini è rivolto a tutti coloro che sono alla ricerca di un microfono USB compatto dalle elevate prestazioni. La capsula interna è ottimizzata per valorizzare le frequenze del timbro vocale anche negli ambienti gaming più concitati, mentre la cercata chiarezza del parlato durante ogni fase del gameplay è assicurata da audio alta risoluzione analogica/digitale 24 bit/48 kHz. Inoltre, il Capsule Mini utilizza un cardioide unidirezionale a diagramma polare per escludere i rumori di fondo indesiderati, come i clic della tastiera, mantenendo così la voce sempre in primo piano.

Come il Capsule Mini, il Boom Arm Mini è ottimizzato per ridurre al minimo l’ingombro nel setup. Il Boom Arm Mini permette di massimizzare lo spazio sulla scrivania grazie a un design compatto e pieghevole. I bracci, dal movimento fluido, consentono riposizionamenti stabili e immediati, mentre gli alloggiamenti interni per i cavi aiutano a mantenere la postazione sempre organizzata e ingombra. Caratterizzato da un look elegante, il Boom Arm Minipresenta molle nascoste e una solida struttura, il tutto a favore di silenziosità e facilità d’uso. Compatibile con tutti i microfoni della serie Capsule.



Caratteristiche principali del Capsule Mini



Plug and play

Effettuate stream, chiamate e chat vocali ad alta risoluzione 24 bit con la semplicità del plug and play, il tutto con un design compatto ed elegante.

Effettuate stream, chiamate e chat vocali ad alta risoluzione 24 bit con la semplicità del plug and play, il tutto con un design compatto ed elegante. Suono cristallino

L'incredibile conversione analogico/digitale garantisce chiarezza vocale in ogni lobby.

L’incredibile conversione analogico/digitale garantisce chiarezza vocale in ogni lobby. Pensato per i gamer

L'esclusione di fastidiosi rumori di fondo è garantita grazie al cardioide unidirezionale a schema polare. La capsula interna è ottimizzata per garantire chiarezza vocale in ogni ambiente gaming.

Bianco e nero Prezzo consigliato

Capsule Mini: €69,99

Boom Arm Mini: €69,99

