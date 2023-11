GRANDE AGGIORNAMENTO MUSICALE DI TEAMFIGHT TACTICS, DISPONIBILE

Finalmente Riot Games rilascia l'aggiornamento più ambizioso di Teamfight Tactics. Teamfight Tactics: Remix Rumble celebra il 10° aggiornamento del set principale del gioco di strategia con un botto. E con un rullo di tamburi. E magari una tromba jazz o una chitarra acustica per aggiungere un po' di melodia. Come suggerisce il nome, Remix Rumble dà un tocco musicale al popolare titolo, con modifiche ai campioni e una colonna sonora interattiva che cambia man mano che i giocatori tracciano il loro percorso verso la vittoria.

In Remix Rumble i giocatori non si limitano a battersi per raggiungere la vetta, ma creano il proprio remix campione per campione. Le Origini sono state reimmaginate in base al genere musicale, tra cui chiptune a 8 bit, country, disco, pop, punk, emo, EDM e altro ancora. Anche K/DA, HEARSTEEL, True Damage e Pentakill partecipano all'azione, con nuovi elementi musicali ispirati alle innovative band virtuali di Riot. E i tratti ora includono Cavalcafolle e Superfan, adatti al tema.



I giocatori possono scegliere campioni con Origini diverse, ognuno dei quali contribuisce con i propri elementi musicali. Oppure, possono attenersi a un solo genere e raccogliere i benefici di queste sinergie. Ad esempio, Jinx, Twitch, Pantheon e Vi spaccano come gruppo punk. I giocatori possono scegliere anche altre potenti formazioni, scoprendo nuovi trii e artisti solisti.

Anche i buff dell'Origine dipendono dal genere. Le formazioni country hanno fatto una specie di patto col diavolo ed evocano Hecarim come potente alleato dopo aver perso una certa quantità di salute, in modo da potenziare il resto della squadra. I gruppi disco possono far scendere una palla da discoteca sul campo di gioco, che guarisce e potenzia gli alleati vicini in uno spettacolo di luci abbaglianti. Ogni genere ha una meccanica unica che gioca con il suo stile di riferimento.

Remix Rumble include una serie di nuove arene in cui combattere, tra cui una speciale arena K/DA dotata di uno spettacolo di luci interattivo e di diverse sequenze visive. Anche se Remix Rumble punta molto sugli elementi sonori, non si trasforma in un gioco musicale. Il concetto di base di Teamfight Tactics rimane saldo, ma la colonna sonora sarà ancora più incredibile.

Teamfight Tactics: Remix Rumble uscirà per PC e dispositivi mobili il 21 novembre 2023, con la possibilità di giocare tra diverse piattaforme con progressi condivisi. Come per il gioco di base e per i precedenti set, i giocatori possono lanciarsi nell'azione senza costi. Remix Rumble aggiorna anche l'esperienza degli utenti su dispositivi mobili, con un miglioramento della grafica e dell'interfaccia utente per rispecchiare meglio l'esperienza su PC. Inoltre, lancia ufficialmente il supporto per i tablet.

Per i giocatori nella regione Asia-Pacifico (APAC), TFT per dispositivi mobili uscirà il 22 novembre ora locale! Le pre-registrazioni sono ancora aperte su App Store e Google Play Store e i giocatori possono sbloccare ricompense esclusive pre-registrandosi in tempo per il lancio.

