Teamfight Tactics: aggiornamento LANDE DRACONICHE: REAMI INESPLORATI

Teamfight Tactics, uno dei giochi PvP di strategia più popolari e innovativi al mondo, si prepara a lanciare il suo nuovo aggiornamento di metà set, Lande draconiche: Reami inesplorati, in arrivo l'8 settembre. Pinguì e la sua ciurma hanno trasformato l'amatissimo reame dei draghi, scoprendo aree prima nascoste e cambiando in modo sostanziale come i draghi vengono schierati in battaglia. Ora è più facile che mai inserire questi titani ricoperti di scaglie nelle squadre, creando delle sinergie tra le loro abilità e la variegata formazione di campioni e altre unità disponibili, per riuscire a restare l'ultimo giocatore in campo contro sette avversari. L'aggiornamento di metà set del gioco arriverà sul Public Beta Environment (PBE) di Riot Games poco dopo la mezzanotte del 23 agosto esarà disponibile per tutti i giocatori a partire dalla patch 12.17, l'8 settembre 2022.





Gli esperimenti di Pinguì con gli Impianti draconici hanno scosso il reame dei draghi e lo sconvolgimento tettonico che hanno creato ha trasformato le isole dell'arcipelago... e TFT stesso. L'aggiornamento di metà set introduce Sohm, la prima unità completamente esclusiva di TFT. Vari altri campioni sono stati spazzati via (buon viaggio!) e altri sono approdati sulle coste del reame, attirate dal brivido dell'esplorazione e ovviamente, del combattimento. Con Lande draconiche: Reami inesplorati, si sono materializzati anche nuovi impianti, arene e tratti, che ridefiniscono l'intera esperienza di Teamfight Tactics.

Il set 7 del gioco, Lande draconiche, ha superato il successo dell'aggiornamento precedente, Aggeggi e marchingegni, introducendo dei potenti draghi sul campo di battaglia. Lande draconiche: Reami inesplorati fa evolvere queste poderose unità, con l'obiettivo di offrire ai giocatori un modo più sicuro per reclutarle e potenziarle. Ora, grazie a un aggiornamento al tratto Drago e a una riduzione dei suoi costi, sarà possibile comandare un esercito di cinque draghi, incluse nuove unità di livello 3. Swain e Nomsy, finora minuscola, riceveranno un potenziamento e diventeranno dei veri e propri Draghi, andando ad aggiungersi ad alcuni nuovi volti draconici.

E cosa sarebbero dei draghi senza un gigantesco tesoro? Il turno PvE del tesoro diventerà ancora più ricco in Lande draconiche: Reami inesplorati grazie all'introduzione del Drago del tesoro del Caos e della sua controparte dell'Ordine. La versione del Caos offre oggetti molto diversi tra loro, attingendo a tutto il bottino disponibile. Se pensate sia eccessivo, il Drago dell'Ordine costituisce un'alternativa più affidabile, offrendo oggetti Radiosi che aumentano il potere di tutti i giocatori.

Il lancio di set e aggiornamenti di metà set unici e variegati come Lande draconiche: Reami inesplorati ridefinisce tutti gli elementi del gioco, dai campioni alle meccaniche, alle strategie e agli elementi cosmetici, e rende Teamfight Tactics diverso dagli altri titoli del genere autobattler. Ogni set dà ai giocatori l'opportunità di esplorare mondi diversi, creare nuove squadre e trovare modi innovativi per battere gli avversari. Il team di Riot sfrutta ogni set per migliorare il gameplay e promuovere l'innovazione seguendo il feedback dei giocatori e le lezioni imparate dai set precedenti.

Teamfight Tactics è nato come una modalità per League of Legends, ma è diventato un titolo a sé con una sua community che apprezza l'abilità, la strategia e la competizione. Con oltre 1,5 miliardi di ore giocate dall'inizio del gioco, in Teamfight Tactics è fondamentale essere sempre disposti a imparare, che siate giocatori o sviluppatori. Teamfight Tactics è disponibile su PC e dispositivi mobili.

