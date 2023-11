Grande Fratello : Ciro Petrone abbandona definitivamente la casa

Le emozioni sono scaturite con forza nel contesto del reality show del Grande Fratello. Come già presagito da molti, Ciro Petrone ha preso la decisione di abbandonare definitivamente la casa, svelando un malessere interiore che lo affliggeva da diverse settimane, come ben noto ai fan del programma. La situazione è stata nuovamente affrontata, e inaspettatamente Ciro ha avuto l'opportunità di dialogare con suo fratello Vincenzo. Quest'ultimo ha incoraggiato il concorrente a non arrendersi, a mantenere la determinazione e a concentrarsi sul suo obiettivo.

Nonostante questo sostegno, Ciro Petrone ha scelto di ritirarsi dal Grande Fratello dopo aver salutato suo fratello, incapace di mantenere la propria autenticità all'interno del programma. Poco prima di lasciare la casa, l'attore ha dichiarato: "Ho cercato di superare questi problemi, ma il problema è fisico. Non dormo bene, sono nervoso. Non è giusto restare qui in questo modo. [...] Spero di non avervi deluso. [...] Mi dispiace tantissimo, mi sento in colpa. È l'ultima cosa che volevo fare. Ho resistito fino all'ultimo". Seguendo le orme di Giampiero Mughini, anche Ciro Petrone ha preso la decisione di abbandonare il Grande Fratello, lasciando la casa. Rivolgiamo dunque un caloroso in bocca al lupo all'attore per il suo percorso futuro.

