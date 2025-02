Grande Fratello: stasera si elegge la prima finalista e un concorrente lascia la Casa

Questa sera, lunedì 24 febbraio 2025, il Grande Fratello torna in prima serata su Canale 5 con una puntata ricca di eventi decisivi. Alfonso Signorini condurrà l'appuntamento, affiancato dalle opinioniste Cesara Buonamici e Beatrice Luzzi, mentre Rebecca Staffelli raccoglierà le reazioni del pubblico sui social.

Televoto ed eliminazione

Il pubblico è chiamato a decidere chi, tra Chiara Cainelli, Luca Giglioli, Iago García, Mattia Fumagalli e Shaila Gatta, dovrà abbandonare la Casa. Secondo i sondaggi attuali, Iago García sembra essere il favorito, mentre Luca Giglioli e Chiara Cainelli appaiono a rischio eliminazione. Tuttavia, il verdetto finale del televoto svelerà chi lascerà il gioco.

Prima finalista donna

Dopo l'elezione di Lorenzo Spolverato come primo finalista due settimane fa, questa sera sarà proclamata la prima finalista donna. La scelta avverrà attraverso un televoto flash durante la diretta, permettendo al pubblico di decidere chi, tra le concorrenti in gara, merita di accedere direttamente alla finale. Tra le candidate più quotate, Helena Prestes sembra avere un forte sostegno da parte del pubblico.

Confronto tra Shaila Gatta ed Helena Prestes

Le tensioni all'interno della Casa sono palpabili, in particolare tra Shaila Gatta ed Helena Prestes. Fin dalle prime settimane, le due concorrenti hanno mostrato una forte incompatibilità, culminata recentemente in un gesto provocatorio da parte di Shaila, che ha composto una canzone rap con l'intento di denigrare Helena. Questo episodio ha scatenato reazioni contrastanti sia all'interno della Casa che tra il pubblico, alimentando dibattiti sui social. Durante la puntata, è previsto un confronto diretto tra le due, mediato da Alfonso Signorini.

Sorprese per Tommaso Franchi e Maria Teresa Ruta

Non mancheranno momenti di grande emozione. Tommaso Franchi riceverà una sorpresa speciale: un collegamento in diretta con la sua amata nonna Alba, da Siena. Anche per Maria Teresa Ruta è prevista una sorpresa significativa: avrà l'opportunità di riabbracciare la figlia Guenda Goria. Questi incontri promettono di toccare il cuore dei concorrenti e degli spettatori.

L'appuntamento con il Grande Fratello è fissato per questa sera alle ore 21:30 su Canale 5. Per chi preferisce seguire la trasmissione in streaming, è possibile farlo attraverso la piattaforma Mediaset Infinity, sia in diretta che on-demand.

