Dyson presenta le nuove Hairclip

Dopo 10 anni di studi sui capelli, Dyson dà il benvenuto agli Hairclip,

essenziali per elevare ogni esperienza di styling

L’utilizzo di clip per capelli è da sempre fonte di frustrazione. Da una tenuta scomoda a una totale assenza di quest’ultima, le mollette sono sempre state percepite come accessori che provocano stress ai capelli e al cuoio capelluto.

Sembra quindi quasi impossibile la scelta di un fermaglio prediletto che soddisfi veramente le esigenze di ognuno.

Gli ingegneri Dyson hanno cercato di trovare una soluzione a questi problemi, analizzando a fondo la meccanica delle mollette per capelli, il modo in cui vengono utilizzate e ciò che le rende funzionali, cercando di progettare una proposta che offra precisione, comfort e tenuta per tutti i tipi e densità di capelli.

Dyson presenta due tipi di styling hairclip:

La Sectioning Hairclip consente di realizzare sezioni precise durante lo styling. Le sue fasce in silicone aggiungono un'imbottitura per il massimo comfort e forniscono una presa “gommata” per evitare che i capelli si disperdano, senza però causare alcun fastidio. Sono finiti i giorni in cui bisognava affannarsi per trovare qualsiasi cosa che potesse legare i capelli mentre ci si preparava in fretta e furia!

Il miglior consiglio per sezionare i capelli secondo la celebrity stylist Irinel de Leon: "Dividere correttamente i capelli, dall'inizio alla fine, è uno dei miei consigli più importanti per uno styling perfetto. Creare sezioni ben definite aiuta a focalizzarsi su ogni area. L’utilizzo smart di materiali morbidi per le clip di sezionamento Dyson è qualcosa che non ho mai visto fare prima e questo le rende i prodotti ideali per ottenere quelle sezioni precise necessarie quando si vuole ottenere la miglior piega possibile".

La Wide Hairclip è progettata per raccogliere e trattenere comodamente grandi quantità di capelli. A differenza di molti fermagli convenzionali che hanno denti solo lungo il bordo, la clip Dyson presenta denti aggiuntivi al centro. Questi afferrano i capelli vicino al cuoio capelluto e fissano in modo sicuro grandi ciocche di capelli sulla testa. I test di resistenza Dyson hanno dimostrato che questo design è molto efficace quando si vogliono mantenere i capelli al loro posto.

La clip Dyson Wide è perfetta soprattutto nei momenti quotidiani più complessi, che si tratti di affrontare il vento per portare a spasso il cane, di un allenamento intenso, di andare in ufficio o di occuparsi dei propri cari.

Entrambe le clip sono state progettate per essere utilizzate in abbinamento agli altri device per la cura del capello di Dyson, consentendo a hair-stylist alle prime armi e professionisti di ottenere risultati sempre ottimali.

