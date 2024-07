STEELSERIES PRESENTA LE NUOVE ARCTIS 5 INSIEME ALLA COMPANION APP DEDICATA CON OLTRE 100 PRESET AUDIO

Le nuove Arctis Nova 5 e la Companion App offrono oltre 100 preset audio che garantiscono un netto vantaggio in-game ai giocatori di Xbox e PlayStation

Il leader mondiale nel settore degli esports e delle periferiche da gaming amplia la pluripremiata linea di cuffie Arctis Nova, appositamente realizzate per uno stile di vita all'insegna del gamingLe Arctis Nova 5 creano una nuova categoria di "lusso accessibile" per il mercato delle cuffie da gaming, offrendo libertà wireless per Xbox, PlayStation, Nintendo Switch, PC e dispositivi mobile.

Dai creatori dell'innovativa linea di cuffie Arctis Nova, SteelSeries, marchio che fonde gaming e hi-tech, leader mondiale nelle periferiche da gaming e pensate esports, amplia la famiglia Arctics Nova con l'arrivo delle cuffie della serie Arctis Nova 5 e della Nova 5 Companion App.

Per l'ultima nata della pluripremiata linea di cuffie Arctis Nova, i team di progettazione e engineering si sono posti l'obiettivo di creare qualcosa di nuovo con tre traguardi innovativi: creare un audio migliore per i giochi Xbox e PlayStation, sviluppare una cuffia da gaming wireless che sia al tempo stesso di qualità superiore e accessibile e consentire ai giocatori di giocare più a lungo e più intensamente. Il risultato sono le Arctis Nova 5 e la Nova 5 Companion App, la prima applicazione che offre ai giocatori più di 100 preset audio. Inoltre, grazie alla libertà del Quick Switch Wireless che consente di passare da 2.4GHz a Bluetooth 5.3 ad alta velocità con la semplice pressione di un tasto, a una straordinaria durata della batteria di oltre 60 ore e a un prezzo competitivo di 139,99 euro, le Arctis Nova 5 rappresentano la massima espressione del "lusso accessibile".

"L'innovazione è fondamentale e noi la usiamo per liberare il potere dell'immaginazione e superare i limiti in modo da offrire ai giocatori esperienze audio di alto livello", ha dichiarato Ehtisham Rabbani, CEO di SteelSeries. "L'introduzione delle Arctis Nova 5 e della Companion App, con oltre 100 preset audio, è letteralmente un 'game-changer' e offre agli utenti console un vantaggio audio epico".

Il suono è importante. Quando si tratta di fornire ai giocatori un vantaggio competitivo, SteelSeries è da sempre in prima linea nella creazione di dispositivi che fungano da vero e proprio punto di riferimento per il settore e forza trainante per il mondo esports.

Con la continua crescita della popolarità del gaming, SteelSeries si è concentrata sull'esperienza del giocatore e ha aperto la strada alla definizione di un riconoscibile stile di vita all’insegna del gaming. A gennaio 2024, si contano oltre 3,4 miliardi di giocatori in tutto il mondo, tra cui 887 milioni da PC, 334 milioni su PlayStation, 247 milioni su Nintendo, 227 milioni su Xbox e 2,8 miliardi da mobile, che di solito giocano su più piattaforme.

Le Arctis Nova 5 sono ideali per il gaming su console Xbox, PlayStation, Nintendo Switch e altre piattaforme.

La Nova 5 Companion App – Applicazione rivoluzionaria che offre oltre 100 preset audio specifici dedicati ad altrettanti giochi. I preset sono stati meticolosamente realizzati e personalizzati per ogni titolo da ingegneri audio, pro-player e game developer. I giocatori possono cambiare le loro preimpostazioni audio al volo, in tempo reale e senza lasciare il gioco, offrendo un netto vantaggio competitivo. Ascoltate ciò che gli altri non sentono con profili audio precisamente affinati per i giochi più importanti come Fortnite, Apex Legends, Minecraft e altri ancora.

Driver magnetici al Neodimio – I giocatori possono sentire tutto con un paesaggio sonoro ultra-dettagliato di alti cristallini, medi precisi e bassi profondi. I driver magnetici al neodimio, progettati su misura, sono realizzati con un metallo delle terre rare per garantire un'esperienza audio perfetta, indipendentemente dal gioco o dal brano in riproduzione.

Quick-Switch Wireless – È possibile rispondere facilmente alle chiamate mentre si gioca, passando dall'alta velocità dei 2,4 GHz al Bluetooth 5.3 con la semplice pressione di un pulsante. Le connessioni mobile rimangono in standby quando i giocatori tornano all'azione, in modo da poter ricevere le chiamate. Mantenete le equalizzazioni di Fortnite sulla larghezza di banda di 2,4 GHz senza influenzare i profili multimediali specifici per l'audio Bluetooth.

Gaming Cross-Platform – Un dongle USB-C compatto consente ai giocatori di passare facilmente da un sistema all'altro, supportando Xbox, PlayStation, Switch, PC, Meta Quest, handheld, oltre a telefoni e tablet con ingresso USB-C.

Microfono ClearCast 2.X – Il doppio della larghezza di banda, Il doppio della qualità. Il microfono ClearCast di SteelSeries è dotato di un nuovo chipset ad alta larghezza di banda che supporta l'audio a 32KHz/16Bit per mantenere le comunicazioni pulite e cristalline. I giocatori possono migliorare ulteriormente la qualità della propria voce grazie alla cancellazione del rumore Sonar AI-Powered su PC, per una riduzione del rumore bidirezionale di ultima generazione nelle comunicazioni. Un design unico fonde perfettamente il microfono nel padiglione auricolare quando è completamente ritratto per essere utilizzato in movimento.

Oltre 60 ore di gaming wireless – La durata della batteria di 60 ore equivale a una carica completa che dura oltre 8 ore al giorno per 7 giorni di fila. La ricarica rapida USB-C garantisce altre 6 ore di carica in soli 15 minuti.

Sonar Audio Software Suite – il primo equalizzatore parametrico di livello professionale progettato per i giocatori. Studiato appositamente per potenziare qualsiasi cuffia da gaming e fornire una capacità illimitata di controllo del suono attraverso i giochi, la chat di squadra e il microfono, Sonar consente di regolare ogni singola frequenza e di sentire i suoni che contano di più.

Le Arctis Nova 5 sono disponibili ora su SteelSeries.com e presso i rivenditori selezionati, tra cui MediaWorld, Gamestop e Comet, al prezzo consigliato di: