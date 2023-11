Dyson presenta lo styler Airwrap

Amato e desiderato per una ragione:

Dyson presenta lo styler Dyson Dyson Airwrap™ con diffusore e spazzola rotonda grande per volumizzare i capelli

Ampliata ulteriormente la gamma di accessori disponibili per lo styler, per uno styling ancora più versatile. Controllo intelligente del calore, per asciugare e fare uno styling senza danni da calore estremo. Possibilità di personalizzare il proprio Dyson Airwrap™ in base al tipo di capelli e alle esigenze di styling.

Dyson svela le funzionalità di styling potenziate della gamma di Dyson Airwrap, introducendo una nuova spazzola volumizzante rotonda grande per dare forma e volume e un diffusore che aiuta a ridurre l'effetto crespo e a definire onde, ricci e boccoli naturali.

Lanciato originariamente nel 2018, Dyson Airwrap ha rivoluzionato il settore Beauty, offrendo ai consumatori un nuovo modo pionieristico di creare styling di qualità superiore e nel rispetto della salute del capello a casa. Oggi lo strumento è premiato a livello mondiale e gli ingegneri Dyson non cessano mai di innovarlo.

I due nuovi accessori per lo styling – la spazzola volumizzante rotonda grande e il diffusore – offrono una versatilità ancora maggiore, sia che si tratti di creare un look liscio morbido e naturale, sia che si vogliano realizzare onde, ricci e boccoli naturali. Il tutto senza alcun danno da calore.

Creare più acconciature grazie a nuovi accessori

La nuova spazzola volumizzante rotonda grande dà forma ai capelli e dona volume. Con setole lunghe e sottili che convogliano l'aria in profondità nei capelli per dare volume e corpo, crea tensione per modellare i capelli durante l'asciugatura. Per la prima volta, Dyson Airwrap è dotato di un diffusore di precisione. Il diffusore consente di ottenere ricci perfetti, simulando l'asciugatura naturale e definendo i capelli ricci grazie alle lunghe punte che raggiungono la profondità dei capelli.

Tecnologie core

Dyson Dyson Airwrap è alimentato dal motore digitale Dyson V9 e utilizza un flusso d'aria Coanda potenziato per ottenere ricci voluminosi, onde naturali e styling lisci dal finish “spazzola e phon” – senza danni da calore.

Jake Reynolds, Design Hair Care Engineering Lead: "Ci impegniamo costantemente per offrire un'esperienza sempre migliore con la tecnologia Dyson e lo styler Dyson Airwrap™ non fa eccezione. Per garantire uno styling versatile per ogni tipo di capello, abbiamo progettato due nuovi accessori ottimizzati per i capelli più lunghi e per quelli con onde, ricci e boccoli. La spazzola volumizzante rotonda grande e il diffusore si adattano a più tipi di capelli e lunghezze e rendono più facile lo styling, oltre alla nostra suite di accessori per arricciare, ondulare, lisciare e asciugare utilizzando una sola macchina".

Spazzola volumizzante rotonda grande

Con setole lunghe e sottili che convogliano l'aria in profondità nei capelli per dare volume e corpo, la spazzola volumizzante rotonda grande crea tensione per modellare i capelli durante l'asciugatura. Aiuta le persone con capelli più lunghi ad acconciarli più facilmente, più velocemente e donando più volume.

La struttura a nido d'ape alla base dell'accessorio assicura una distribuzione uniforme del flusso d'aria durante lo styling. La combinazione di densità delle setole e flusso d'aria controllato crea un controllo ottimale per lisciare i capelli.

Diffusore progettato con precisione

Progettato per diffondere l'aria in modo uniforme, il diffusore simula l'asciugatura naturale, contribuendo a ridurre l'effetto crespo e a definire onde, ricci e boccoli naturali.

La distribuzione uniforme dell'aria è controllata da una rete alla base.

Le sue punte si alternano anche dal punto di vista della direzione, favorendo un flusso d'aria controllato per una distribuzione uniforme dell'aria che aiuta l’asciugatura dei ricci naturali.

Flusso d'aria Coanda migliorato

Dyson Airwrap™ sfrutta il motore digitale Dyson per creare un fenomeno noto come effetto Coanda. Un impeller a 13 pale compie fino a 110.000 giri al minuto e il motore digitale Dyson V9 crea una pressione del vento di 3,2 kpa, dando vita all'effetto Coanda. L'effetto Coanda si verifica quando un getto d'aria ad alta velocità attraversa una superficie e, a causa delle differenze di pressione, il flusso d'aria si attacca alla superficie. Sfruttando questo principio, il team di aerodinamici Dyson ha creato un modo per acconciare i capelli utilizzando solo aria combinata con il calore. Il risultato è un look naturale con un finish elegante e senza danni da calore.

Dyson Airwrap non si affida al solo calore per modificare i legami all'interno della struttura dei capelli e per metterli in piega. L'uso dell'aria aiuta a dare volume al riccio, evitando di danneggiarlo con il calore. Lo styler Dyson Airwrap è dotato di controllo intelligente del calore per misurare e regolare il calore. Mantenendo la temperatura al di sotto dei 150°C, aiuta a proteggere i capelli dai danni del calore e a mantenere la lucentezza per tutti i tipi di capelli.

Creato da un team interno di esperti, il motore digitale Dyson V9 alimenta lo styler Dyson Airwrap. In combinazione con gli esclusivi accessori per lo styling di Dyson, questo motore permette al multi-styler Dyson Airwrap™ di acconciare i capelli con l'aria, senza bisogno di calore estremo.

Acquista direttamente da chi l'ha creato

Il Dyson Airwrap multi-styler con i nuovi accessori è disponibile al prezzo di 549€.

Altre News per: dysonpresentastylerairwrap