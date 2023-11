Magic: The Gathering Le Caverne Perdute di Ixalan

Wizards of the Coast ha pubblicato oggi Le Caverne Perdute di Ixalan , l’ultimo set per il primo e più popolare gioco di carte collezionabili al mondo, Magic: The Gathering (MTG). Il richiamo dell'avventura riporta i giocatori nel reame di Ixalan, ispirato alla preistoria, nelle cui profonde caverne sotterranee un mistero si è rivelato, promettendo tesori e pericoli ancora da scoprire. Mentre le fazioni di Ixalan corrono verso il nucleo nascosto di questo mondo sotterraneo, a chi ti unirai nella tua spedizione? Le Caverne Perdute di Ixalan è stato pubblicato su Arena il 14 novembre e lanciato oggi in versione cartacea.



