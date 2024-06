Magic: The Gathering celebra a Monteriggioni l’uscita del nuovo set MTG Universes Beyond: Assassin’s Creed

Wizards of the Coast,, festeggerà l’arrivo del nuovo set Universes Beyond di Magic: The Gathering dedicato alla saga di Assassin’s Creed®, conche si svolgerà tra le mura dell’iconico, location tanto amata dai fan della serie videoludica.

L’evento, aperto al pubblico, darà la possibilità di scoprire e provare in anteprima il nuovo set, grazie a sessioni demo di Magic: The Gathering, condotte dai content creator esperti del mondo di Magic Caffeinelily, Soos MTG e Cinabiondo, che consentiranno anche ai neofiti di muovere i primi passi nel mondo di Magic.

Gli elementi più iconici del set Magic: The Gathering - Assassin’s Creed™ prenderanno vita nella splendida cornice di Monteriggioni, grazie alla collaborazione con il comune e alla partecipazione all’evento delle associazioni Assassin’s Creed® Cosplay Italia e Cat School StageFighters. Uno spettacolo di falconeria, messo in scena dall'associazione FC Falconeria, e dimostrazioni di scherma medioevale e rinascimentale, condotte dall'associazione Società di Schermidori, completeranno il quadro, per un’immersione totale nel mondo di Magic: The Gathering - Assassin’s Creed™.

Grazie a questa speciale collaborazione con Ubisoft, il set Magic: The Gathering - Assassin’s Creed™ porterà le epiche avventure storiche di Assassin’s Creed®in Magic, con riferimenti a tutti i giochi di Assassin’s Creed® rilasciati fino ad oggi, direttamente su carte meccanicamente uniche e ristampe che presentano nuove illustrazioni tutte da collezionare.