Magic: The Gathering rivela il prossimo drop di Secret Lair x Hatsune Miku

Secret Lair x Hatsune Miku: Digital Sensation è disponibile dal 24 giugno, come parte del Summer Superdrop 2024

Wizards of the Coast annuncia il secondo set della sua collaborazione con la superstar virtuale di fama mondiale Hatsune Miku : Secret Lair × Hatsune Miku: Digital Sensation . Dopo il set Sakura Superstar dello Spring Superdrop, Secret Lair × Hatsune Miku: Digital Sensation sarà disponibile durante l'evento Summer Superdrop 2024, che si terrà da lunedì 24 giugno alle 18:00 ore italiane fino al 15 luglio alle 8:59 ore italiane.

In questo elettrizzante drop, Hatsune Miku è presente in sei carte straordinarie che mostrano il potere della musica, in particolare quello di unire le persone:

1x tutor diabolico

1x Accordo di chiamata

1x Figlio di Alara come "Miku, Figlio della Canzone"

1x Canto della creazione

1x anello solare

1x Palcoscenico dell'attore

Le illustrazioni di Secret Lair × Hatsune Miku: Digital Sensation sono state create da Narendra Bintara Adi, Billy Christian, Aya Kato, Kekai Kotaki, ??R PE-nekoR e Leonardo Santanna. Inoltre, sarà disponibile anche un'edizione Rainbow Foil del set. Sia l'edizione Regular (€34,99) che l'edizione Rainbow Foil (€44,99) potranno essere acquistate sul sito ufficiale di Secret Lair, fino a esaurimento scorte. Entrambi i drop saranno disponibili in lingua inglese e in lingua giapponese.