SVELATO IMMORTALS OF AVEUM

Oggi, Electronic Arts e Ascendant Studios hanno annunciato che Immortals of Aveum, un innovativo sparatutto magico single-player, sarà pubblicato il 20 luglio 2023 su PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC tramite EA App, Steam ed Epic Games Store.





Guarda il trailer di reveal qui





Pubblicato sotto l'etichetta EA Originals e sviluppato da Ascendant Studios - un nuovo studio per cui lavorano veterani del settore premiati con BAFTA e Game of the Year - Immortals of Aveum è ambientato in un originale e magico universo fantasy, pieno di conflitti e sull'orlo del baratro. I giocatori sperimentano questo gioco cruento e cinematografico, attraverso gli occhi di Jak, che entra a far parte di un ordine d'élite di maghi guerrieri, che padroneggiano tutti e tre i colori della magia - blu, verde e rosso - e decimano legioni di nemici con abili attacchi concatenati e contromosse ben calibrate. Combinando una storia moderna con un'ambientazione fantasy, il mondo di Aveum è pieno di personaggi indimenticabili, un’azione frenetica e combattimenti basati su incantesimi che sfidano le convenzioni degli FPS.





"Sono incredibilmente entusiasta di mostrare finalmente al mondo Immortals of Aveum. È stato un viaggio di cinque anni per noi di Ascendant e sono molto orgoglioso del team e del loro impegno nel realizzare qualcosa di grandioso", ha dichiarato Bret Robbins, CEO e Game Director di Ascendant Studios. "Ci siamo proposti di creare uno sparatutto cinematografico ed emozionante ambientato in un nuovo mondo fantasy, con combattimenti veloci e fluidi e una storia epica. Non vedo l'ora che tutti possano giocarci".

"EA Originals sostiene gli individui e i team che hanno una visione creativa dirompente per i loro giochi", ha dichiarato Jeff Gamon, General Manager di EA Partners. "Ascendant ci ha conquistati quando abbiamo visto come hanno intrecciato la magia con un combattimento FPS dal ritmo incalzante, in una storia ricca di azione che volevamo continuare a leggere. Bret ha creato un team di incredibile talento, la cui incessante passione per la creazione di giochi originali e AAA, per la profondità della trama e per la narrazione di nuove storie fantasiose, è evidente in Immortals of Aveum".

Cresciuto senza poteri e nell'indigenza, Jak è un cosiddetto Advenuto, ovvero una persona che manifesta inaspettatamente capacità magiche nel corso della vita. Grazie al suo nuovo potenziale, Jak viene reclutato dal generale Kirkan per unirsi all'Ordine degli Immortali e, a malincuore, viene coinvolto nella guerra infinita dell'umanità per il controllo della magia. Con potenti maghi e legioni di soldati su entrambi i fronti del Sempiguerra, Jak e il suo ordine d'élite di Immortali devono scoprire i misteri del tormentato passato di Aveum, se c'è una speranza di salvarne il futuro. La campagna cinematografica di Immortals of Aveum prende vita da un cast incredibilmente talentuoso di celebrità AAA come Darren Barnet ("Never Have I Ever", "Road House", "Gran Turismo") nel ruolo di Jak e Gina Torres ("Suits", "Pearson", "Firefly") nel ruolo del Generale Kirkan.

Immortals of Aveum uscirà il 20 luglio 2023 su Xbox Series X|S, PlayStation 5 e PC tramite EA App, Steam ed Epic Games Store al prezzo di 59,99 euro (PC) e 79,99 euro (console). I preordini sono già disponibili e includono il sigillo Purified Arclight, che aumenta la potenza degli incantesimi di Jak. I giocatori che acquisteranno la Deluxe Edition al prezzo di 69,99 euro (PC) e 89,99 euro (console) riceveranno un sigillo unico, tre anelli, due bracciali e tre totem; tutti pezzi preziosi nella lotta per salvare Aveum. I membri di EA Play Pro avranno accesso all'edizione Deluxe su EA App a partire dal 20 luglio 2023.

