Storia di Immortals of Aveum con Michael Kirkbride

Sono appena stati pubblicati il filmato "Securing the Binding Stone" e il nuovo blog "Writing Aveum", con la partecipazione di Michael Kirkbride, veterano del settore da quasi tre decenni, che parla della sua esperienza per plasmare il mondo di Aveum, i suoi personaggi, i suoi regni e i suoi dialoghi per dare vita alle sue fondamenta narrative.







Di seguito sono riportati i link:





TRAILER LINK





Immortals of Aveum sarà disponibile dal 22 agosto 2023. I preordini sono già aperti per Xbox Series X|S, PlayStation 5, PC tramite EA App, Steam ed Epic Games Store.







