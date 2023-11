Vactidy SOS fuorisede: come risparmiare tempo nelle pulizie di casa

La vita degli studenti fuorisede è come una maratona: orari serrati di studio, scadenze da rispettare e una vita sociale da mantenere. E tra le sfide quotidiane, le pulizie casalinghe rappresentano spesso un ulteriore rallentamento nella routine.



In occasione della Giornata Internazionale degli Studenti (17 novembre), il brand di elettrodomestici Vactidy accorre in aiuto degli studenti offrendo alcuni prodotti per semplificare la loro vita in modo facile e conveniente. Gli aspirapolvere Vactidy consentono infatti di dire addio alla noiosa pulizia domestica e risparmiare un po' di tempo ed energie preziose da dedicare invece ad altre attività, il tutto a prezzi abbordabili.



Che si tratta di pulire una stanza, un monolocale, un appartamento condiviso, Vactidy propone di seguito una selezione di prodotti super convenienti per i più giovani con un budget inferiore a 150€:



Vactidy Blitz V8, l’aspirapolvere conveniente che arriva dappertutto

Con la sua impugnatura ergonomica e la testa flessibile girevole a 180°, Vactidy Blitz V8 è facilmente manovrabile e raggiunge anche gli angoli più difficili degli alloggi studenteschi. Dotato di una spazzola elettrica a turbina 2 in 1, che integra setole rigide e morbide in un unico rullo, si adatta perfettamente alle diverse superfici. Con una potenza di aspirazione fino a 20.000 Pa, inoltre, rimuove efficacemente sporcizia e detriti da pavimenti e tappeti.

Il sistema di filtrazione ciclonica HEPA previene l'intasamento della polvere, e cattura il 99,97% delle particelle di dimensioni inferiori a 0,3 micron. Prima dell’emissione, l’aria aspirata viene depurata dal filtro a quattro stadi, proteggendo così da allergeni e contaminazioni secondarie e rendendo l’ambiente domestico più fresco e pulito.

Con la sua batteria agli ioni di litio rimovibile da 2.200 mAh, Blitz V8 garantisce un’autonomia fino a 35 minuti in modalità a bassa potenza e fino a 25 minuti in modalità ad alta potenza.

Inoltre, le luci a LED posizionate sulla testa dell'aspirapolvere illuminano tutti i nascondigli, scovando la polvere più ostinata.

In vendita sul webshop ufficiale Amazon al seguente link al prezzo di 102,60€.



Vactidy Nimble T6, il robot aspirapolvere super efficiente



Dotato di 2 spazzole laterali e 1 spazzola a rullo principale, ha 4 modalità di pulizia selezionabili in base alle proprie esigenze. Con una potenza di aspirazione fino a 2.000 Pa, pulisce a fondo raggiungendo anche i punti più difficili della casa.



La sua batteria da 2.500 mAh garantisce un’autonomia di 100 minuti in modalità bassa potenza e fino a 60 minuti alla massima potenza. Inoltre, una volta raggiunto meno del 15% di batteria, il robot aspirapolvere torna automaticamente alla stazione di ricarica.



Vactidy Nimble T6 è in grado di individuare automaticamente il tipo di superficie e regolare la potenza di aspirazione, individuando anche i tappeti.



Infine, l’app Vactidy offre un monitoraggio delle prestazioni del dispositivo e la possibilità di programmare le pulizie, oltre ad essere compatibile con Siri, Alexa e Google Home per un’esperienza ancora più semplice.



Il robot aspirapolvere è in vendita sul webshop ufficiale Amazon al seguente link al prezzo di 129€.





Vactidy Blitz V9, l’aspirapolvere super leggero e versatile



L’aspirapolvere senza fili Vactidy Blitz V9 è il perfetto compromesso per una pulizia superiore a un prezzo conveniente. Super leggero e versatile, è dotato di un motore brushless 250W ad alte prestazioni, che cattura senza sforzo polvere, detriti e peli di animali. Il suo sterzo girevole a 180° consente di manovrare e raggiungere facilmente i letti e i mobili bassi.



Dotato di spazzola a LED, rivela la polvere nascosta invisibile ad occhio nudo: da divani e letti a tende, tappezzerie, prese d'aria e sedili per auto. Con 2 modalità di aspirazione, fornisce una pulizia accurata su una varietà di superfici tra cui pavimenti duri, tappeti, piastrelle e pavimenti in legno.



L'aspirapolvere senza fili V9 è dotato di un sistema di filtraggio a ciclone sigillato, che garantisce un ambiente ottimale eliminando il rischio di inquinamento atmosferico secondario. Inoltre, il filtro Hepa può essere facilmente pulito e riutilizzato per una maggiore comodità.



Vactidy Blitz V9 ha una batteria ricaricabile e offre prestazioni di pulizia eccezionali fino a 45 minuti in modalità a bassa aspirazione. Inoltre il contenitore della polvere da 1 litro consente una pulizia più lunga senza interruzioni.



L’aspirapolvere senza fili Vactidy Blitz V9 è in vendita sul webshop ufficiale Amazon al seguente link al prezzo di 139€.



