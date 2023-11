Call of Duty Modern Warfare 3 Recensione

Oggi vi parlo di Call of Duty Modern Warfare 3, un videogioco sparatutto in prima persona sviluppato da Sledgehammer Games e pubblicato da Activision. Sarà rilasciato il 10 novembre 2023 per PlayStation 4, PlayStation 5, Windows, Xbox One e Xbox Series X/S. Modern Warfare 3 è il terzo capitolo della serie reboot di Modern Warfare, iniziata nel 2019 con Call of Duty Modern Warfare. Il gioco è ambientato in varie parti del mondo, da Londra a Dubai a New York, e i giocatori potranno assumere il ruolo di diversi personaggi, tra cui John "Soap" MacTavish, Gary "Roach" Sanderson e Yuri. Modern Warfare 3 è un gioco molto atteso dai fan della serie. Dopo averlo giocato, sia in modalità storia che online, ecco cosa ne penso nella recensione per PlayStation 5.

Storia

inseguono

La storia disegue la, un'unità multinazionale di operazioni speciali, nella sua caccia a Vladimir Makarov, un ultranazionalista e terrorista russo, che sta pianificando di scatenare una terza guerra mondiale. Il gioco inizia con la fuga di prigione di. Il capitano, supportato dall’agenteKate Laswell, viene inviato per fermare Makarov. Price e i suoi fedeli compagniMakarov in tutto il mondo, da Londra aa New York. La storia di Modern Warfare 3 è breve ma intensa. È dimostra come un piccolo gruppo di soldati può fare la differenza.

Gameplay

Nuove armi e gadget: presente un'ampia varietà di nuove armi e gadget, inclusi droni, missili a guida laser e ottica termica

Ambienti distruttibili: le mappe ora più distruttibili, consentendo ai giocatori di sfruttare l'ambiente circostante a proprio vantaggio

IA migliorata: l'IA del gioco è stata migliorata, rendendo i nemici più impegnativi e imprevedibili.

presenta un gameplay frenetico e ricco di azione che sicuramente piacerà ai fan della serie. Tuttavia, il gameplay di Modern Warfare 3 resta molto simile ai giochi precedenti della serie. I giocatori si impegneranno in una varietà di missioni che spaziano dall'infiltrazione nellenemiche, alla difesa di posizioni amiche, ecc. Il gioco è un mix di livelli lineari e aperti, e offre ai giocatori una certa libertà di esplorare e sperimentazione. Il combattimento inè sfrenato e divertente, mentre il modo in cui si spara e si sente l'impatto delle armi è ancora uno dei migliori del genere degli sparatutto in prima persona. Idovranno usare le proprie abilità e i propri riflessi per sopravvivere. Il gioco introduce una varietà di armi e gadget diversi che i giocatori possono utilizzare per abbattere i propri nemici.Ecco una serie di nuove funzionalità:

Assalto: una classe versatile che offre ai giocatori un buon equilibrio tra velocità, potenza e difesa

Supporto: una classe che si concentra sull'aiutare i propri compagni di squadra fornendo munizioni, cure e altri vantaggi

Sostegno ravvicinato: la classe che si concentra sul combattimento a distanza ravvicinata con armi da mischia e fucili a pompa

Cecchino: una classe che si concentra sul combattimento a lunga distanza con fucili di precisione.

presenta le solite modalità di gioco, Campagna e. Quest'ultima è il top; offre ai giocatori un'esperienza frenetica e adrenalinica e molte varietà di modi per competere contro altri giocatori online. Il gioco offre una vasta gamma di armi e, oltre a una variegata varietà di mappe e modalità di gioco:, Deathmatch a squadre, Cattura la bandiera,, Incursione, ecc. I giocatori possono personalizzare, sbloccare le proprie armi, gadget, far salire di livello il soldato e scegliere tra 4 varietà di classi, ognuna con i propri vantaggi e svantaggi.Le classi disponibili nel Multiplayer sono:Lainvece è una delle più brevi della serie. Ha una durata che varia dalle 3 alleal massimo, con una parte significativa di quel tempo occupata dai filmati. Di conseguenza la storia risulta affrettata, indigente e i personaggi non hanno mai veramente la possibilità di svilupparsi al massimo. Un'altraè la mancanza di innovazione.non introduce davvero nulla di nuovo nella serie, basandosi invece su una formula collaudata. Inoltre ha perso un po' di quella spettacolaritàche ha caratterizzato da sempre la serie. Infine, dopo aver completato la campagna del nuovo capitolo, si resta con un'impressione di insoddisfazione, sia per la mancanza di varietà e di originalità delle situazioni, sia per la scarsa profondità della storia.

Il gioco sarà completato dalla modalità Zombie per la prima volta su MWIII, dove sarà possibile unirsi ad altre squadre per sopravvivere e combattere contro orde di non morti all'interno della più grande mappa Call of Duty Zombi di sempre. La modalità Zombies di Call of Duty Modern Warfare 3 è un'esperienza survival di estrazione PvE e open world condivisa con altre squadre. I giocatori dovranno affrontare orde di non morti in un mondo aperto e pericoloso, mentre cercano di trovare un modo per fuggire. La modalità è ambientata in una città russa, dove i giocatori possono scegliere tra una varietà di armi e abilità per sopravvivere. Dovranno lavorare insieme per rimanere in vita. Anche qui nulla di nuovo. Il gioco cooperativo è divertente tuttavia, ci sono molte aree della mappa che sono inutilizzate e offrono poco o nulla ai giocatori. Quest'ultimi passeranno la maggior parte del loro tempo a uccidere zombies o poco più, con missioni troppo simili tra loro e ripetitive. Il risultato è che solo dopo poche ore di gioco la modalità Zombies diventa noiosa.

Comparto Tecnico

presenta un comparto tecnico impressionante e mai visto in un gioco Call of Duty. Su PlayStaion 5 è visivamente sbalorditivo. Il gioco utilizza un nuovo motore che ha migliorato lain ogni reparto. Ora l'illuminazione fa sembrare gli effetti più reali, come il chiarore globale, le ombre dinamiche e la luminosità volumetrica.presenta anche un nuovo sistema fisico che permette più distruzione ambientale, delle texture più dettagliate (come polvere, fuoco e fumo) e modelli di personaggi più realistici. Anche gli effetti ambientali del gioco aumentano il. Il comparto audio è di buona fattura, come anche il doppiaggio in italiano.

Conclusioni

Voto 8.5/10

Grafica al top

Fisica e IA migliorate

Gameplay frenetico

Multiplayer Top

Storia sottosviluppata

Poca innovazione

Breve campagna

In generaleè un buon gioco con una breve ma solida storia e un gameplay frenetico. Presenta alcune missioni divertenti ed emozionanti, è sfoggia una grafica tra le migliori mai viste in un gioco Call of Duty. Tuttavia, lesono estremamente brevi e poco originali, non fa molto per distinguersi dai suoi predecessori. Di sicuro Activision, con i suoi aggiornamenti, migliorerà il titolo dove ne ha più bisogno. Modern Warfare 3 piacerà moltissimo ai fan della serie e un pò meno a chi sta cercando qualcosa di originale e innovativo.

