Come guadagnare online a costo zero e senza investimenti: ecco alcuni consigli pratici

Se stai cercando un guadagno extra, di accumulare qualche soldo per pagare l’università o andare in vacanza, o semplicemente hai cercato su Google "come guadagnare online senza investimento": sei capitato nel posto giusto. In questo articolo ti forniremo risposte davvero interessanti, soprattutto se sei una persona creativa che lavora nei settori della scrittura, fotografia o video ma anche se hai il fiuto per gli affari.



Il Web è una fonte di guadagno inesauribile e sono infinite le nuove figure professionali nate negli ultimi anni, ma esistono anche tantissime opportunità di guadagnare online senza investire, spesso anche non possedendo alcuna esperienza ma semplicemente con un po’ di creatività.



Fra le novità non ci sono soltanto i siti di marketplace, che permettono di vendere qualsiasi cosa dal vintage all’usato, ma anche il Metaverso, un nuovo mondo virtuale che ha delineato ulteriori figure professionali rispetto a quelle già create nell’era Internet. Tuttavia, per arrotondare lo stipendio, guadagnare qualcosa in più lavorando part time o tastare il terreno prima di aprire una startup, ecco cosa bisogna fare.

Vendere video e foto online

Scrivere articoli di blog: ghostwriter e copywriter

Vendita di usato, vintage o prodotti nuovi

Vendere corsi online

Questa è una soluzione a 360 gradi e può essere utile sia per i professionisti che per chi coltiva queste passioni. Due esempi di piattaforme dove vendere video o foto online sono Adobe Stock e Shutter Stock, entrambe di Microstock.Tra le piattaforme consigliate da Salvatore Aranzulla ci sono anche Shutterstock e Getty Images, basta apprendere le regole base di editing e post produzione e il gioco è fatto.Questa soluzione è particolarmente indicata per tutti coloro che possiedono doti innate di scrittura. Le piattaforme dedicate ai copywriter più famose in Italia sono Textbroker e Melascrivi, incentrate esclusivamente sulla scrittura, mentre Behonce è una piattaforma più ampia che mette in relazione domanda e offerta anche per quanto riguarda foto, video, disegni, illustrazioni, articoli, libri e tutto ciò che ha a che fare con il ghostwriting.Le piattaforme che consentono di vendere online senza investire sono i classici marketplace come Amazon ed eBay ma anche siti come Subito.it e, per chi vuole vendere auto e moto, c’è Autoscout24.Per chi possiede più intraprendenza negli affari, il dropshipping rappresenta la soluzione più indicata per avere dei guadagni stabili, perché attraverso queste piattaforme elencate è possibile anche creare diversi contatti tra domanda e offerta fungendo semplicemente da intermediari.Ecco il vero significato di questa parola nuova, perché chi utilizza la strategia del dropshipping per vendere non deve possedere merci e beni in magazzino, né un negozio fisico: il suo compito è quello di mettere in connessione l’acquirente con il fornitore.Questa soluzione è perfetta se sei un professionista ma anche un autodidatta, perché puoi vendere il tuo corso online per imparare a disegnare, scrivere, fare fotografie o montare video sui siti come Domestika, oppure sfruttare le tue competenze nelle lingue straniere insegnando sulle piattaforme come Preply. In questo caso i guadagni saranno immediati ma soprattutto non dovrai sostenere alcun costo per iniziare la tua attività.

Altre News per: comeguadagnareonlinecostozerosenzainvestimenti