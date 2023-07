Indossare i bermuda uomo con stile, ecco alcuni consigli

Quando la stagione calda inizia a farsi sentire, è il momento di liberarsi della cravatta e della camicia, per scegliere un abbigliamento che sia molto più leggero e fresco. Per le donne sembra facile, un po’ meno lo è per gli uomini. Ma il guardaroba maschile a chi si lascia guidare e accetta qualche piccolo consiglio di stile, può offrire moltissimi spunti. Nei mesi più caldi dell’anno, l’uomo non dovrebbe mai rinunciare alle t-shirt, alle camicie di lino e i bermuda.

Quest’ultimi sono dei pantaloni piuttosto sportivi che, salvo diversa politica aziendale, non dovrebbero mai essere indossati a lavoro, sono perfetti per le occasioni meno informali, come una passeggiata in centro, una cena tra amici è un aperitivo in spiaggia.

C’è chi ancora non li ha scelti perchè non conosce i segreti del come indossare e soprattutto abbinare i bermuda, ma per fortuna ci siamo noi qua. Ecco alcuni consigli per rendere i bermuda un elemento di stile della moda uomo.

La giusta lunghezza, tessuto e colore

I bermuda sono dei pantaloni corti e forse per questo non c’era bisogno di alcuna spiegazione. Ma quello che ci si chiede è quanto debbano essere lunghi questi pantaloni per non esagerare. Diciamo che esattamente come i bermuda della Stone Island, la lunghezza giusta è sotto il ginocchio non più di 4 o 5 cm. Quindi il ginocchio deve rimanere coperto altrimenti si parla di shorts che non dovrebbero essere utilizzati per uscire, ma solo per andare in spiaggia o un palestra.

Occorre tener presente che si tratta di un capo di abbigliamento maschile estivo, quindi per poterli indossare agevolmente devono essere in un tessuto che sia in linea con la stagione, quindi in lino, jeans leggero o cotone.

E per quello che riguarda i colori? Innanzitutto evitiamo cadute di stile con il flou ovvero con fantasie troppo vistose o righe che ricordano vagamente il tendone del circo. Evitiamo anche i colori troppo scuri, come il nero e il testa di moro che, con l’estate non hanno nulla in comune. Meglio scegliere un beige, bianco, blu, celeste o il jeans.

Abbinamenti con stile

Se si decide di indossare i bermuda tutto lo stile deve essere in linea con questo capo. Quindi, sono sconsigliate le camicie, al massimo si può azzardare con una camicia a maniche corte, ma sarebbe preferibile evitare.

Per ottenere un abbinamento perfetto sarebbe preferibile scegliere dei bermuda e una semplice t-shirt, ovvero una polo, anche a tinta unita, da abbinare a delle sneakers leggere, in tela. Tornando brevemente ai colori la scelta può essere piuttosto ampio, ma occorre comprendere quale sia l’abbinamento migliore. Per non perderne in stile, meglio evitare i colori troppo accesi, meglio accostamenti che non risultino essere eccessivamente audaci.

Seguendo queste semplicissime regole, sarà molto facile indossare i bermuda senza però perdere stile. Un capo d’abbigliamento maschile che può essere sfruttato molto in estate. Perfetto veramente in qualsiasi occasione, che si tratti di una cena, un’aperitivo e anche di un appuntamento galante nei lunghi mesi estivi.

Altre News per: indossarebermudauomostileeccoalcuniconsigli