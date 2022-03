Padel, come si gioca : Consigli pratici

Come giocare a padel

Il padel è uno sport che attrae sempre più persone. L'aumento e la copertura mediatica dei tornei a livello europeo hanno infatti aiutato la sua diffusione anche in Italia. Il padel è uno sport amichevole e divertente ed è un buon modo per allenarsi utilizzando tutti i muscoli del corpo. È anche uno sport a due che promuove la socializzazione e il lavoro di squadra. È un'attività positiva che fa bene alla mente come al corpo.



A differenza del tennis, o anche del badminton, i movimenti del braccio sono più brevi, quindi meno restrittivi e più facili da assimilare, le racchette sono piccole e quindi gestibili abbastanza facilmente e la testa della racchetta è abbastanza grande da permettere a chiunque di restituire la palla.



L'ultima piccola particolarità, che è paragonata allo squash, è che la palla può rimbalzare contro i muri, che saranno gli alleati per tutta la durata della partita. Questa specificità rende il gioco molto divertente e spesso dà origine a punti improbabili.



Di seguito vedremo brevemente cosa c'è da sapere da un punto di vista tecnico e i consigli da seguire per capire come si gioca a padel per non farti prendere alla sprovvista



Come si gioca a padel?



Molti principianti trovano difficile abituarsi alle dimensioni del campo o al rimbalzo della palla e finiscono per arrendersi, si disperano troppo facilmente e finiscono per perdere la pazienza. Quindi la prima cosa è non scoraggiarsi, perché con un po' di pazienza il padel sarà uno sport che ti darà molte soddisfazioni.



Di seguito spiegheremo come si gioca a padel e daremo dei consigli che è bene apprendere per tutti i giocatori dilettanti che hanno appena o vogliono iniziare a praticare questo sport.



Consigli utili per i giocatori di padel amatoriali:



Equipaggiamento: Il primo passo per giocare bene a padel è essere ben attrezzati. Come in ogni altro sport, per giocare in modo comodo e sicuro è necessario l'abbigliamento e l'attrezzatura giusti. Le più importanti sono le scarpe e la racchetta. Inoltre, i vestiti devono essere comodi in modo da poter godere di una libertà di movimento ottimale.



La racchetta: Ci sono molti tipi di racchette da padel, poichè sceglierla è molto importante, consigliamo di leggere questa guida alle migliori racchette da padel per scegliere quella ideale. Qui ci limitiamo a dire che ci sono racchette perfette per i principianti con prezzi compresi tra 50 e 80 euro, le racchette oltre i 100 euro sono adatte a giocatori di livello superiore.



Scarpe: Anche per le scarpe da padel non è obbligatorio puntare su prezzi elevati. La cosa più importante è assicurarsi che siano adatte a te e che abbiano una suola specifica realizzata per il pavimento di un campo da padel.



Consigli generali per giocare a padel



Allenati da solo o con un istruttore: Per imparare a giocare a padel, non è necessario farlo in coppia. Puoi allenarti da solo per migliorare le tue mosse, i colpi e il cambio del braccio. Imparare a dirigere i tuoi colpi da solo ti permetterà di padroneggiare la tecnica più velocemente. Se puoi, unisciti a un club sportivo e prendi lezioni con un istruttore di padel.



Partecipa ai tornei: Trova il tuo compagno di squadra ideale e partecipa a tutti i tornei a cui puoi accedere, perché la pratica e le sfide sono fondamentali per migliorare velocemente.



Sii paziente: Può sembrare superfluo dirlo, ma la pazienza nel padel svolge un ruolo chiave. Come accennato in precedenza, molti giocatori si arrendono troppo presto, ma questo è un errore, perché il padel è un'attività che può essere appresa in un tempo abbastanza breve, non è necessario avere anni di pratica per poter competere.



Struttura adeguata: L'ultimo consiglio, ma non meno importante degli altri, riguarda la struttura. Riteniamo importante praticare il padel in un centro sportivo secondo le norme vigenti. Questo è fondamentale per godere a pieno di questo fantastico e divertente sport.



Regole basi del Padel



Numero di giocatori: Sebbene sia comune vedere campi individuali in molte strutture, il padel è uno sport di squadra che si gioca con un partner per affrontare un'altra coppia.



Palline: Le partite ufficiali si giocano con 3 palline in campo, che devono essere nuove e conformi alle regole.



Racchette: La forma e le dimensioni delle ciaspole devono essere conformi alle normative.



Scelta del campo e del servizio: All'inizio di ogni partita si tira a sorte quale squadra deciderà di iniziare a servire o quale lato del campo prendere. La coppia che vince il sorteggio può scegliere tra i due.



Regole durante la partita di padel



Punteggio: Il sistema a punti è condiviso con il tennis. La squadra che vince 2 set vince la partita. Le partite seguono il punteggio di 15, 30, 40. Ogni 3 partite cambia il posizionamento dei giocatori in campo.



Posizione in campo: La palla può essere colpita indistintamente da qualsiasi giocatore e in qualsiasi zona del campo. È facile vedere i principianti che cercano di convincere il loro compagno di squadra a non giocare nella loro "parte del campo".



Dinamiche di gioco: Nel Padel, affinché la palla sia considerata buona, deve toccare il suolo prima di toccare le pareti e/o la recinzione. Il giocatore può colpire la palla con o senza un precedente rimbalzo, ma con un massimo di un rimbalzo da terra. La palla può colpire il suolo una volta e rimbalzare sulle pareti.



Recupero del fuoricampo: Se l'avversario colpisce la palla con forza e rimbalza fuori dal campo, il punto è considerato vinto dal giocatore che colpisce. C'è anche la possibilità di lasciare il campo per colpire la palla e rimetterla in gioco.



Recupero nel campo avversario: Se, dopo un rimbalzo, la palla tocca una delle pareti o la recinzione e ritorna nel campo avversario, il punto si considera vinto dal giocatore che ha effettuato il tiro. Ma anche in questo caso abbiamo la possibilità di recuperare il punto direttamente nel campo avversario.



Rete: Se tocchiamo la rete con la nostra racchetta, i vestiti o qualsiasi altra parte del corpo dopo aver colpito la palla, il punto è a favore dell'avversario.



Il Servizio a padel



Parliamo della regola più importante del Padel. Il servizio è considerato buono se la palla rimbalza nel campo corrispondente dopo essere stata colpita dal giocatore al servizio. Come nel tennis, il servizio deve essere incrociato, vale a dire che il giocatore che serve dalla metà destra del suo campo deve dirigerlo verso la metà sinistra del campo avversario.



Ma, a differenza del tennis, nel Padel la pallina non viene lanciata sopra la testa per eseguire il servizio, ma cade, deve rimbalzare e poi viene colpita dal giocatore senza superare l'altezza della vita al momento dell'impatto.



A volte sorgono dubbi quando la palla colpisce la recinzione laterale. Per chiarire questo, ricorda che nel servizio la palla deve rimbalzare nell'area di servizio diagonale per essere convalidata. Ad ogni punto di servizio abbiamo 2 tentativi di mettere in gioco la palla, inoltre possono esserci diversi scenari:



Se la palla rimbalza e colpisce la recinzione laterale, viene considerata nulla e il servizio viene ripetuto.



Se la palla rimbalza una volta e colpisce la recinzione laterale, è considerato un errore e il giocatore non può ripetere il servizio.



Se la palla rimbalza due volte nell'area di servizio, è considerato un errore e non può essere rifatto.

La palla può toccare le pareti dopo essere rimbalzata una volta sull'area di servizio.



Ci auguriamo che questa mini guida ti abbia aiutato a chiarire i diversi aspetti del padel. Imparando bene le regole di base e applicando qualche suggerimento, sarai rapidamente in grado di ottenere il massimo dalle tue partite di padel.



