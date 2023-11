NHL 24 introduce la Leggenda giocabile Bobby Orr per un periodo di tempo limitato

Dopo il rilascio di EA SPORTS NHL 24 il 6 ottobre scorso, i fan possono aspettarsi ancora di più grazie a un fantastico aggiornamento! Oggi, NHL 24 dà il benvenuto alla richiestissima leggenda dei Boston Bruins, Bobby Orr, che da ora è un personaggio giocabile gratuitamente per tutti i giocatori di NHL 24 che effettuano il login prima del 2 gennaio 2024. Ampiamente considerato uno dei più grandi giocatori di hockey di tutti i tempi e il miglior difensore della storia della NHL, Bobby Orr fa la sua prima apparizione in assoluto nel franchise EA SPORTS NHL.

In qualità di giocatore dei Boston Bruin per 10 stagioni, Bobby Orr ha contribuito a portare la squadra ai playoff per otto anni consecutivi e a conquistare due Stanley Cup nel 1970 e nel 1972, in cui ha segnato il famoso gol della vittoria del campionato ai tempi supplementari (1970) ed è stato anche premiato con il Conn Smythe Trophy come MVP in entrambi gli anni. Durante la sua carriera, Orr ha ricevuto più di 16 premi prestigiosi, vincendo in particolare il James Norris Trophy come miglior difensore dal 1968 al 1975. Orr si è ritirato nel 1978, dopo aver partecipato a 631 partite e segnato 264 goal, ed è stato inserito nella Hockey Hall of Fame nel 1979. In NHL 24, Bobby Orr farà parte della squadra Boston Bruins Alumni, a pari merito con Mario Lemieux e Wayne Gretzky come giocatore con la valutazione più alta del gioco con 97 di Overall.

A ottobre, i Boston Bruins hanno annunciato che Orr è entrato a far parte dell'All-Centennial Team, composto dai 20 giocatori più leggendari della storia del franchise. Per celebrarlo, i giocatori potranno vestire i panni dell'Hall of Famer nel gioco, acquistare le divise dei Bruins nel negozio e aspettarsi ulteriori aggiornamenti dei contenuti a tema Orr nelle modalità HUT, HUT Moments, World of Chel, Play Now e Franchise.

I seguenti contenuti saranno disponibili per tutti i giocatori che effettueranno l'accesso prima del 2 gennaio 2024:

Ultimate Team

Oggetto base Bobby Orr in un pacchetto HUT complementare (Personaggio giocabile gratuitamente per tutti i giocatori. Il pacchetto è disponibile dalle ore 17:00 EST del 9 novembre)

Uniformi del centenario dei Bruins

Oggetto master Bobby Orr (disponibile nell'evento HUT Gallery of Greats previsto per le 17:00 EST del 9 novembre)

x2 Momenti HUT a tema Orr

World of Chel

Maglia del centenario dei Bruins

Guardate il video ufficiale con il reveal di Bobby Orr a questo link

