NHL 24 - Patch 1.2.1

La Patch 1.2.1 presenta gli aggiornamenti richiesti dai fan, i Creators in HUT/World of Chel e altro ancora



Nel caso ve lo foste perso, la scorsa settimana EA SPORTS NHL 24 ha introdotto la nuova patch che include una serie di importanti aggiornamenti, con modifiche per rendere più facile la conclusione di Full Pressure quando si è in difesa, correzioni per l'hip Checking e modifiche alle abilità X-Factor. Per accompagnare i miglioramenti della patch 1.2.1 è stato rilasciato anche un nuovo Tuner Set. Oltre a queste novità , per la prima volta in assoluto, NHL 24 dà il benvenuto ai content creator Nasher, Pavel Barber e Zac Bell nelle modalità HUT e World of Chel. Questi aggiornamenti sottolineano il continuo impegno di NHL 24 per offrire un'azione autentica in pista, con l'obiettivo di creare un'esperienza di gioco che riflette davvero l'hockey.



Le caratteristiche principali della patch 1.2.1 sono riportate di seguito:





Full Pressure : ridotto da 5 a 3 secondi il tempo in cui il disco deve essere fuori dalla zona per terminare il Full Pressure e apportare altre modifiche al sistema.

Hip Checks : gli Hip Checks ora utilizzano la logica di interferenza predefinita per creare chiamate di penalità più coerenti, oltre ad altre modifiche.

Penalità : ridotta notevolmente la probabilità che un compagno di squadra della CPU prenda penalità e risulti coerente in tutti gli Stili di Gioco.

Impostazioni del portiere : corretto un problema per cui le impostazioni dei controlli del portiere non venivano salvate dopo aver giocato una partita con i controlli modificati.

L'aggiunta di tre dei più grandi creatori di NHL 24 a HUT e World of Chel: i creatori Nasher, Pavel Barber e Always Hockey arrivano in HUT e World of Chel, sfoggiando Momenti HUT unici, uniformi e altro ancora. Guardate il trailer qui. Guardate il trailer qui.

Risolto un problema che faceva sì che i giocatori entrassero nelle partite indossando una maglia EASHL nera predefinita invece della propria.

I controlli dell'anca ora utilizzano la logica di interferenza predefinita per creare chiamate di penalità più coerenti.

Il giocatore che esegue un controllo dell'anca deve essere completamente nell'animazione del controllo dell'anca affinché il controllo dell'anca abbia successo.

Aggiunta logica che richiede una velocità relativa più elevata tra il controllore dell'anca e il colpito per creare grandi reazioni di controllo dell'anca.

È stato ridotto il tempo in cui il disco deve essere fuori zona per terminare la pressione completa da 5 secondi a 3 secondi.

Ridotto il moltiplicatore degli attributi negativi applicato ai giocatori bloccati durante la massima pressione dal 20% al 15%.

Rimosso il moltiplicatore negativo del consumo di energia per una squadra che esegue Penalty Kill, per evitare il doppio accumulo con il moltiplicatore del consumo di energia a pressione completa.

Ridotta notevolmente la probabilità che un compagno di squadra della CPU subisca penalità e resa coerente in tutti gli stili di gioco.

Risolto un problema per cui le impostazioni dei controlli del portiere non venivano salvate dopo aver giocato una partita con i controlli modificati.

Feedback della community: gli Hip Check sono davvero divertenti da usare e utili per mettere a segno grandi colpi, tuttavia sono troppo potenti in situazioni non autentiche e il rischio di subire una penalità è troppo basso.

I controlli dell'anca ora utilizzano la logica di interferenza predefinita per creare chiamate di penalità più coerenti.

Il giocatore che esegue un controllo dell'anca deve essere completamente nell'animazione del controllo dell'anca affinché il controllo dell'anca abbia successo.

I giocatori che stanno subendo un controllo dell'anca possono rallentare prima del contatto per ridurre l'impatto e la reazione del controllo dell'anca.

Aggiunta logica che richiede una velocità relativa più elevata tra il controllore dell'anca e il colpito per creare grandi reazioni di controllo dell'anca.

Feedback della community: durante l'utilizzo dello schema di controllo Total Controls, i giocatori attivano accidentalmente il colpo inverso facendo clic sulla levetta destra mentre tentano di eseguire deke o colpi.

Durante l'utilizzo dello schema del controller Total Control, il colpo inverso non verrà attivato mentre il portatore del disco si trova in un'animazione Stickhandle o Deke della levetta destra.

Il pattinatore deve essere in uno stato neutrale di pattinaggio/planata per poter attivare un colpo inverso.

Risolto un problema per cui i compagni di squadra gestiti dall'IA attivavano stick tie-up per alcuni frame che potevano causare la chiamata di una penalità di interferenza.

Risolto un problema per cui i controlli sulle spalle potevano prendere di mira un giocatore senza il disco, anche se il giocatore aveva il portatore del disco allineato.

Risolto un problema per cui in Be A Pro i giocatori non erano in grado di eseguire il deke tra le gambe mentre utilizzavano lo schema del controller Total Control.

Abbiamo anche rilasciato un nuovo set di accordatori per accompagnare i miglioramenti della patch 1.2.1.

Feedback della community: la rimozione dei colpi glitch di R2/RT ha reso il tiro meno efficace e, nel complesso, meno una minaccia praticabile. Ciò si traduce in giocatori che si concentrano sul gol attraverso tiri da distanza molto ravvicinata, tap-in backdoor e fughe che rendono il punteggio prevedibile. I giocatori vogliono che il tiro sia una minaccia soprattutto nelle posizioni di tiro ottimali e quando il portiere dell'avversario diventa più affaticato.

Per i portieri CPU, aumento dell'errore di precisione massima quando il portiere esegue una parata con un punteggio di precisione basso. Ciò si tradurrà in maggiori opportunità per i tiri di battere il portiere in modo netto e creare risultati più imprevedibili, soprattutto quando il portiere diventa più stanco.

La distanza richiesta per attivare Rombo di tuono e Cercacalore è stata ridotta di 3 metri, consentendo ai pattinatori di avvicinarsi alla rete per eseguire tiri a segno con questi fattori X.

Ridotto il modificatore di potenza Vicino alla rete sui tiri a distanza ravvicinata da 20 piedi a 15 piedi per aumentare la minaccia dei colpi dall'interno dello slot.

Feedback della community: l'impatto della Full Pressure sulla squadra bloccata è troppo potente e non sembra autentico rispetto alla situazione. La piena pressione durante un Penalty Kill è estremamente punitiva e il tempo per terminare la piena pressione quando il disco è fuori dalla zona è troppo lungo.

È stato ridotto il tempo in cui il disco deve essere fuori zona per terminare la pressione completa da 5 secondi a 3 secondi.

Ridotto il moltiplicatore degli attributi negativi applicato ai giocatori bloccati durante la massima pressione dal 20% al 15%.

Rimosso il moltiplicatore negativo del consumo di energia per una squadra che esegue Penalty Kill, per evitare il doppio accumulo con il moltiplicatore del consumo di energia a pressione completa.

Feedback della community: i portieri impiegano troppo tempo per recuperare energia quando il disco è fuori dalla zona e il portiere drena lentamente energia quando il disco nella zona non sembra autentico.

Rimosso il consumo di energia che riceve un portiere mentre il disco si trova nella sua difesa.

È stata leggermente aumentata la quantità di resistenza che un portiere perde quando esegue una parata.

(Il consumo di resistenza è mitigato dall'attributo Durabilità )

Aumentato il recupero di energia della zona neutra dei portieri in modo che sia identico al recupero di energia quando il disco si trova in zona di attacco. (Il recupero energetico è potenziato dall'attributo Resistenza)

Feedback della community: i compagni di squadra della CPU stanno subendo troppe penalità , il che causa frustrazione, soprattutto nei giochi competitivi.

Ridotta notevolmente la probabilità che un compagno di squadra della CPU subisca penalità e resa coerente in tutti gli stili di gioco.

Possibilità disabilitata che gli scontri automatici si attivino a causa dei colpi sul tabellone.

Ridotto il raggio d'azione in cui i giocatori in difesa possono spingere il check davanti alla rete con una probabilità ridotta di subire una penalità di interferenza, da 40 piedi a 30 piedi.

Aumentata la possibilità che un portiere CPU esegua un tentativo di salvataggio del Michigan dal 30% all'80% quando è in posizione.

Modificato il peso del punteggio del Giocatore della partita/Periodo in modo da fornire più momenti salienti per gol importanti e grandi parate.

Diventa un professionista

Risolto un problema con il callout errato del pulsante di cambio riga visualizzato durante il gioco

Risolto un problema per cui il giocatore Diventa un professionista invecchia quando salva le modifiche in Modifica giocatore

Maggiore velocità di scorrimento dello stipendio quando si offrono contratti agli allenatori

Risolto un problema per cui l'impostazione della firma automatica degli agenti liberi impostata su "On" non includeva sempre alcuni potenziali clienti

Risolto un problema per cui l'impostazione della firma automatica degli agenti liberi impostata su "On" non includeva sempre alcuni potenziali clienti

Risolto il problema per cui a volte la creazione di un difensore difensivo creava un difensore con uno stile di gioco in avanti

Corno da porta Buffalo Sabres aggiornato

Aggiornato il segnalatore acustico dei Detroit Red Wings

Risolto un problema per cui la colonna sonora di World of Chel veniva riprodotta durante l'anteprima delle emote. Questo problema è stato risolto.

Risolto un problema per cui non eri in grado di ascoltare il discorso dell'annunciatore sui giochi prima e dopo gli scenari di home stand e road trip. Questo problema è stato risolto.

Risolto un problema durante la Mini narrativa di punta per cui dopo un blocco del tiro non si verificava la risoluzione del tiro e si diceva invece che non si riusciva a sparare. Il problema è stato risolto.

Alcune introduzioni potrebbero giocare per campionati che non sono attualmente nella NHL, questo è stato risolto.

Risolto un problema che faceva sì che i giocatori entrassero nelle partite indossando una maglia EASHL nera predefinita invece della propria.

Risolto un problema per cui le impostazioni dei controlli del portiere non venivano salvate dopo aver giocato una partita con i controlli modificati.

Risolto un problema per cui stendardi ed emblemi non venivano visualizzati correttamente nella zona di creazione quando si selezionava di visualizzarli dal mondo di Chel Store.

Risolto un problema per cui l'attrezzatura domestica preimpostata di un utente veniva utilizzata quando il club indossava le uniformi alternative.

Risolto un errore che si verificava se un club tentava di cambiare le proprie uniformi una seconda volta nella schermata di confronto nei club EASHL.

Risolto un problema per cui tutte le modifiche apportate alla creazione sull'Account 1 venivano trasferite all'Account 2 dopo aver cambiato profilo.

Risolto un problema per cui la sovrapposizione delle statistiche delle finali del club persisteva nel gioco.

Risolto un problema per cui i potenziamenti dei personaggi speciali non venivano visualizzati nella tabella degli attributi durante la visualizzazione degli equipaggiamenti dallo spogliatoio o dalla schermata di confronto.

Risolto un problema per cui gli utenti non erano in grado di segnalare un giocatore bloccato in EA Connect.

Risolto un problema per cui l'utente veniva indirizzato al menu principale NHL se selezionava il collegamento diretto ai club EA Connect durante la schermata di acquisto punti NHL.

Risolto un problema per cui l'interfaccia utente delle schermate si interrompeva se l'utente selezionava il collegamento diretto ai club EA Connect mentre si trovava in un sottolivello della zona di creazione.

Risolto un problema per cui alcune schede mancavano nell'hub principale di World of Chel se l'utente si collegava direttamente ai club da EA Connect dopo essere uscito da Free Skate.

Risolto un problema per cui le monete di World of Chel ricevute venivano visualizzate nella scheda Club durante il flusso della schermata di fine gioco.

Risolti vari problemi relativi al colore del testo

Risolto il problema con la visualizzazione dei progressi degli obiettivi nel menu di pausa durante il gioco.

Varie correzioni dell'interfaccia utente

NHL 24 1.2.1 Note sulla patchCorrezioni e miglioramenti chiave:GiocoAltre correzioni al gameplay:Altri aggiornamenti al gameplay:FranchisingZona di creazioneAudioIl mondo di ChelHockey Ultimate Team

Altre News per: patch