THE MARVELS: ECCO GLI ACCESSORI COSMICI!

Dai Pop! delle protagoniste, all'esclusivo set di accessori Loungefly, Funko è pronto a celebrare il nuovo attesissimo film del MCU. In arrivo anche i nuovi Bitty Pop! che richiamano le prime fasi dell'universo narrativo della casa delle idee.







Dopo il successo del primo capitolo cinematografico e delle due serie tv, arriva il nuovo film del Marvel Cinematic Universe. The Marvels racconterà le avventure di Carol Denvers e delle sue due nuove alleate, Ms Marvel e Photon. Insieme dovranno unire i loro poteri cosmici per sconfiggere un temibile pericolo che minaccia l'universo.



Per l'occasione, Funko presenta i Funko Pop! dei protagonisti. Da Captain Marvel, Ms Marvel e Photon, fino a Nick Fury con un tenerissimo gattino, ci sono proprio tutti!



Per chi vuole portare sempre con se il potere cosmico del trio, Loungefly propone il set composto da zaino e portafoglio che riporta le supereroine e i loro simboli. Realizzati in pelle vegana sono perfetti per aggiungere un tocco galattico al proprio look!



Per rivivere tutte le emozioni della Infinity Saga, Funko ha presentato i nuovi Bitty Pop!, la nuova dimensione del collezionismo. Alti solo 2.5 cm, raffigurano tutti i personaggi più amati del Marvel Cinematic Universe dal film Iron Man ad Avengers: Endgame.



Altre News per: marvelseccoaccessoricosmici