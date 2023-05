DayZ pronto a scatenare il caos mediavale

DayZ, gioco di sopravvivenza post-apocalittico, invita i sopravvissuti a intraprendere un viaggio innovativo con l'attesissimo rilascio dell'aggiornamento 1.21. Disponibile su tutte le piattaforme, quest'ultimo aggiornamento immerge i giocatori in un affascinante mondo medievale, introducendo la formidabile balestra come potente aggiunta all'arsenale di ogni sopravvissuto. Accompagnato da una serie di miglioramenti e nuove feature, questo aggiornamento promette di rivoluzionare il gioco e di offrire un'esperienza senza precedenti.

Il punto forte dell'aggiornamento 1.21 è l'arrivo della balestra, la prima arma a scatto di DayZ. Questa letale arma a distanza darà ai sopravvissuti un vantaggio unico nei loro incontri. Grazie alla capacità di sparare proiettili letali e di adattarsi a vari mirini e obiettivi, la balestra offre un nuovo ed entusiasmante stile di gioco per coloro che preferiscono un approccio più furtivo. Anche se le munizioni sono recuperabili, bisogna tenere presente che ogni colpo ne diminuisce la durata. Tuttavia, non temete di perdere le vostre risorse: si possono creare munizioni improvvisate per rifornire il vostro arsenale.



Oltre alla balestra, una miriade di oggetti e abiti medievali replicati è stata sparsa per Chernarus e Livonia. I sopravvissuti scopriranno un assortimento di armature, tra cui cotte di maglia, gambali, copricapi ed elmi norreni. Equipaggiatevi come un valoroso cavaliere pronto ad assediare le fortezze nemiche e tenete pronta la spada.

Ma non è tutto! L'aggiornamento 1.21 introduce anche le bandiere e i bracciali dell'esaltante evento Lights Out dello scorso anno. I giocatori potranno celebrare i trionfi dei loro compagni sopravvissuti imbattendosi in questi simboli vittoriosi durante l'esplorazione dell'impervio terreno di Livonia.Uno dei punti salienti di questo aggiornamento è l'implementazione di un delay di accesso al server per i giocatori di console, che si verifica durante il passaggio tra più account. Gli sviluppatori hanno introdotto questo delay con l'obiettivo di creare un ambiente di gioco più sano, scoraggiando l'uso di più account su un singolo server durante una partita. Questa modifica garantisce un gioco più equo e favorisce un'esperienza più equilibrata per tutti i sopravvissuti.Un'altra novità riguarda i danni da caduta, che sono stati ricalibrati e forniscono risultati più leggibili e prevedibili. I sopravvissuti possono ora navigare nell'ambiente circostante con maggiore sicurezza e consapevolezza strategica.I creatori di DayZ comprendono l'importanza della user experience (UX) del giocatore, per questo hanno introdotto l'opzione di regolare la luminosità dell'interfaccia utente del gioco. Ora i sopravvissuti hanno il potere di regolare la loro esperienza visiva e di adattarla alle loro preferenze. Inoltre, è stata perfezionata l'illuminazione della telecamera dell'inventario, rendendo la gestione dell'inventario più visivamente accattivante e intuitiva.Un'altra novità interessante è la possibilità per i sopravvissuti di generare cespugli, alberi e rocce attraverso lo script e il generatore di oggetti sul lato server. Questo apre nuove possibilità creative e permette ai giocatori di modellare il loro ambiente in base alle loro esigenze e preferenze strategiche. Il team di sviluppatori non vede l'ora di assistere ai paesaggi unici e alle fortificazioni che i giocatori creeranno utilizzando questa innovativa funzione.Principali novità dell’Update 1.21 di DayZ:

Balestra in 5 varianti

Variante con munizioni-bulloni

Variante con bulloni improvvisati

Variante con munizione “Piume di gallina”

Mazza

Cotta di maglia

Piastra pettorale

Stivali medievali

Elmo norreno

Guanti di lana e varianti di colore

Guanti di lana senza dita e varianti di colore

Suggerimenti per la schermata di caricamento (nuova e vecchia)

Movimento più fluido degli oggetti lanciati e dei veicoli su dispositivi ad alta frequenza di aggiornamento

Icona di stato per le lesioni lievi alle gambe

La luminosità dell'interfaccia utente può essere regolata nelle impostazioni.

I personaggi ora si riproducono con gli oggetti preassegnati alla loro barra rapida.



L’Update 1.21 di DayZ è ora disponibile su tutte le piattaforme (Steam, Xbox, e PlayStation).



Altre News per: dayzprontoscatenarecaosmediavale