DayZ si fonde con il DLC Livonia per un’esperienza unica

Bohemia Interactive è entusiasta di annunciare che il 27 maggio è in arrivo una significativa evoluzione nel mondo di DayZ, grazie alla fusione del gioco base con il DLC Livonia. Questo ambizioso cambiamento, rilasciato come aggiornamento Redux 1. 25, mira a ridefinire e ad arricchire ulteriormente l'esperienza dei giocatori, fondendo i contenuti dei due prodotti in un progetto unico e unificato. Tutti gli attuali possessori del gioco base di DayZ riceveranno gratuitamente il DLC Livonia.

La fusione di DayZ e Livonia segna un passo importante nella strategia di sviluppo del gioco, che è stata progettata per snellire il portfolio di DayZ, migliorando al contempo in modo significativo il valore dei contenuti offerto ai giocatori. Anche se le mappe del gioco base e di Livonia rimarranno separate, ora coesisteranno sotto il tetto di un prodotto unificato.

Disponibile al prezzo di € 47,99, questo aggiornamento rappresenta un aumento di prezzo. Tuttavia, offre un valore maggiore rispetto all'acquisto separato del gioco base e del DLC Livonia. Inoltre, in segno di apprezzamento per il continuo supporto della nostra community, tutti gli attuali possessori del gioco base di DayZ riceveranno il DLC Livonia senza costi aggiuntivi.

Un mese fa abbiamo pubblicato un articolo sperimentale completo e delle FAQ per preparare la community di DayZ alla transizione. Questo è stato fatto per garantire che tutti i giocatori siano ben informati suicambiamenti imminenti e possano continuare a godersi DayZ senza interruzioni. Inoltre, a partire da oggi (21 maggio), il DLC Livonia non è più disponibile per l'acquisto separato, al fine di semplificare l'integrazione e prevenire qualsiasi confusione da parte dei clienti.

Per celebrare questo evento e offrire ai nuovi giocatori l'opportunità di partecipare, siamo entusiasti di annunciare uno sconto speciale su Steam nell'ambito della Last Chance Sale. DayZ sarà disponibile a prezzo ridotto dal 22 al 26 maggio. Assicuratevi di non perdere questa speciale opportunità di ottenere Livonia gratuitamente!

Non vediamo l'ora di iniziare questo nuovo entusiasmante capitolo con la nostra community e siamo ansiosi di ascoltare le vostre opinioni mentre continuiamo a costruire e migliorare l'esperienza di DayZ.