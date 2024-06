Red Dead Online: per i Cavallerizzi RDO$ e PE quadrupli fino all'1 luglio

Non esiste legame più vero di quello tra un fuorilegge e il suo cavallo. Le gare a cavallo sono un ottimo modo per migliorare le tue abilità equestri, generare profitto e salire di rango con RDO$ e PE quadrupli partecipando fino all'1 luglio.

Lanciati al galoppo e raggiungi le prime tre posizioni in una gara qualsiasi per ricevere le seguenti ricompense nel corso del mese:

4-10 giugno: Berretto a quadrettoni nero

11-17 giugno: offerta per uno sconto del 40% su un box per la stalla

18-24 giugno: Scarpe Salter rosse

25 giugno - 1 luglio: offerta per uno sconto del 50% su un gilet

ORO, RDO$ E PE DOPPI IN LA TERRA DELLE OPPORTUNITÀ

Aiuta Jessica LeClerk e Horley in La terra delle opportunità mentre cercano di vendicarsi degli uomini che hanno eliminato il marito di Mrs. LeClerk. Queste missioni basate sulla storia divise in più parti da due a quattro giocatori possono variare a seconda delle tue scelte e ti ricompenseranno con Oro, RDO$ e PE doppi fino all’1 luglio.

RDO$ E PE DOPPI IN CHIAMATA ALLE ARMI

Fai squadra con gli alleati o vai in solitaria per proteggere gli abitanti da ondate di nemici in Chiamata alle armi . Combatti fino all'ultimo sangue per ottenere RDO$ e PE doppi per i tuoi sforzi fino all'1 luglio.

Fai crescere il tuo arsenale con sconti sui fucili e acquista una modifica per arma per ricevere 50 munizioni a espansione per revolver e 50 munizioni a espansione per pistola fino all'1 luglio.

Per partecipare vai alla cassetta di sicurezza, all'ufficio postale o apri il telegramma dalla Bisaccia.

RICOMPENSE AGGIUNTIVE

Accedi a Red Dead Online entro l'1 luglio per ricevere un Ovino all'origano , delle Bolas Hawkmoth e 2 Oli di serpente potenti . Inoltre, crea un amuleto nel negozio di Gus per ricevere la Mappa del tesoro: Clingman nord. Inoltre, sali di 5 ranghi nel corso del mese per ricevere il Gilet Cardozo marrone.

RDO$ E PE DOPPI NELLA SERIE IN EVIDENZA

Tieni il passo in una Serie in evidenza serratissima in cui le gare sono vivaci, le rese dei conti e le eliminazioni sono estreme e le ricompense (sia RDO$ che PE) sono raddoppiate fino all'1 luglio:

4-10 giugno: Serie di gare

11-17 giugno: Serie di Rese dei conti (Estrema)

18-24 giugno: Gare al bersaglio e Scorribanda

25 giugno - 1 luglio: Serie letale (Estrema)

ABITO GRATUITO ISPIRATO DALLA COMMUNITY

Aggirati nell'ombra con questo abito scuro confezionato con cura da CallsignUnholyBandit nel subreddit /r/reddeadfashion.

Riscatta gratis gli articoli per l'abito dai sarti aderenti e dalle pagine del Catalogo Wheeler, Rawson & Co. fino all'1 luglio:

Cappello Cutter

Spolverino in pelle

Gilet Richfield

Camicione comune (uomo), Camicetta Iniesta (donna)

I pantaloni di McCrum

Guanti da esterno

Stivali Roper logori

Il Cappello Manteca, la Giacca Porter, il Soprabito da mattina e il Gilet Morales tornano disponibili per un periodo limitato, fino all'1 luglio.