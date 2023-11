BlizzCon23 - Tutti gli annunci e le novità della BlizzCon23

La BlizzCon 2023 ha preso il via ad Anaheim, in California, dove Blizzard Entertainment ha celebrato i suoi giocatori per la prima volta dal vivo e in presenza dopo quattro anni.

"La BlizzCon non riguarda solo le novità di Blizzard, ma riguarda tutti voi. I giocatori sono il fulcro di tutto quello che facciamo e ci impegniamo costantemente per sostenere queste incredibili comunità

", afferma Mike Ybarra, Presidente di Blizzard Entertainment,. "Tutti noi, giocatori, sviluppatori e fan, siamo uniti dalla passione per i videogiochi."





ANNUNCIO DELLA CERIMONIA DI APERTURA POST BLIZZCON







Questo documento riassume tutti gli annunci principali avvenuti durante la cerimonia di apertura della BlizzCon.



Include i dettagli della nuova espansione di World of Warcraft The Worldsoul Saga e del suo primo capitolo World of Warcraft: The War Within e World of Warcraft: Cataclysm Classic

Warcraft Rumble

Hearthstone Battlegrounds Duos

Diablo IV: Vessel of Hatred

Annuncio di Mauga di Overwatch 2

WORLD OF WARCRAFT

World of Warcraft War Within

Questa versione delinea tutto ciò che devi sapere su The War Within, la prima delle prossime tre espansioni di World of Warcraft

World of Warcraft Seasons of Discovery

Include dettagli sulle nuove funzionalità della Stagione delle Scoperte, come rune speciali, incisioni di rune e dungeon classici reinventati

World of Warcraft Seasons inizierà il 30 novembre

World of Warcraft Cataclysm Classic

Dopo la sua prima uscita nel 2010, questa esplosione contiene tutti i dettagli su Cataclysm Classic

Leggi per saperne di più sulle nuove razze, sulla nuova professione e sulle nuove funzionalità in arrivo nel 2024

HEARTHSTONE

Scheda informativa su Hearthstone Battlegrounds Duo

.





Questo documento include tutti i dettagli sul nuovo modo di giocare collaborativo in arrivo su Hearthstone In Battlegrounds Duos. Due giocatori si alleano per condividere la salute, scambiarsi carte e lavorare insieme in una lotta a squadre per abbattere gli avversari OVERWATCH 2.





Overwatch 2 Nuovo eroe Mauga Include tutto ciò che devi sapere sulle abilità del nuovo eroe carro armato del gioco, Mauga Mauga sarà giocabile in un fine settimana di prova da adesso fino a domenica 5 novembre prima del suo rilascio completo nella Stagione 8.







DIABLO IV Scheda informativa di Diablo IV Include tutte le informazioni sulla nuova espansioneVessel of Hatred in arrivo alla fine del 2024 e gli aggiornamenti dellaSeason of Blood.



Altre News per: blizzcon23tuttiannuncinovitàdellablizzcon23