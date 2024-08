Tutti gli annunci di NVIDIA a Gamescom 2024: primo gioco con bACE, 600 titoli e App RTX, G-SYNC e novità su GeForce NOW

A dicembre abbiamo celebrato il traguardo del rilascio di più di 500 giochi e app potenziati con RTX, attualmente abbiamo già superato i 600 giochi e app RTX, mentre l’adozione di NVIDIA DLSS, NVIDIA Reflex e effetti ray-traced avanzati continua a crescere. Oggi, aGamescom 2024, abbiamo annunciato che 20 nuovi giochi hanno aggiunto le tecnologie DLSS e RTX.

Inoltre, abbiamo svelato il futuro del gaming conMecha BREAK, il primo gioco che mostra le tecnologie NVIDIA ACE e digital human, oltre a ulteriori miglioramenti e titoli tripla A che arriveranno suGeForce NOW con tecnologie RTX. In più, è in arrivo il nostro Bundle Star Wars™Outlaws GeForce RTX serie 40 e abbiamo rilasciato i nuovi Driver GeForce Game Ready perBlack Myth: Wukong e Star Wars™ Outlaws.

20 nuovi giochi DLSS & RTX

È finalmente giunto il momento di avventurarsi in un elettrizzante viaggio nella mitologia cinese conBlack Myth: Wukong. L’attesissimo action RPG di Game Science è potenziato dal full ray-tracing e da NVIDIA DLSS 3. Tutto ciò aumenta la fedeltà e la qualità dell’illuminazione, dei riflessi e delle ombre e permette ai giocatori con una GPU GeForce RTX serie 40 e agli utenti con l’abbonamento Ultimate di GeForce NOW di giocare con impostazioni massime senza problemi.

Inoltre, come parte della nostra collaborazione con Ubisoft, Massive Entertainment e Lucasfilm Games suStar Wars™ Outlaws, è in arrivo il nuovo bundle a tema Star Wars™ Outlaws disponibile fino al 19 di settembre. Clicca qui per saperne di più .

Questo vi consentirà di sperimentare tutti i vantaggi della tecnologia RTX inStar Wars™ Outlaws. Dal DLSS 3.5 con Ray Reconstruction, al RTX Dynamic Illumination e NVIDIA Reflex , i giocatori otterranno un maggior numero di frame, una latenza più bassa e visioni straordinarie di una galassia molto, molto lontana. E anche chi non possiede una GPU GeForce RTX serie 40 potrà vivere la stessa esperienza grazie aGeForce NOW.

Altre news RTX

Dragon Age™: The Veilguard verrà lanciato con Ray Tracing, DLSS 3 e Reflex mentreDune: Awakening con DLSS 3 and Reflex.

FINAL FANTASY XVI arriverà anche su PC il che significa che il mondo di Valisthea e gli spettacolari Eikon non saranno mai stati così belli grazie a DLSS 3, DLAA, e Reflex. In aggiunta, i giocatori possonoscaricare una demo prima dell’uscita del gioco il 17 settembre — che vi darà un assaggio di quanto il gioco sia migliorato grazie a queste tecnologie. Chi non ha un hardware aggiornato può anche provarlo su GeForce NOW.

Con DLSS 3 e Reflex sono in arrivo anche moltissimi nuovi giochi, che vi permetteranno di sperimentare le migliori prestazioni possibili indipendentemente dallo scenario che preferite, tra cui:

Arena Breakout: Infinite

Black State

Concord

FragPunk

Marvel Rivals

Killing Floor 3

Mecha BREAK

Avowed

Eternal Strands

Greedfall II: The Dying World

Orcs Must Die! Deathtrap

Retrieval

Unawake

SPINE

Once Human

Wuthering Waves

Test Drive Unlimited Solar Crown

Empire of the Ants

Kingmakers

Vi ricordiamo che i nuovi GeForce Game Driver includono il supporto sin dal day 1 perBlack Myth Wukong, Star Wars™ Outlaws, FINAL FANTASY XVI, Concord, eWarhammer 40,000: Space Marine 2.

Potete scaricare i GeForce Game Drivers nella scheda Driverdell’app beta di NVIDIA , daGeForce Experience o su GeForce.com: i driver permettono di ottimizzare la vostra esperienza di gioco fin dall'inizio.

Le tecnologie ACE & digital human mostrate inMecha BREAK

NVIDIA ACE è una rivoluzionaria suite di tecnologie umane digitali che danno vita agli umani digitali. ACE ha fatto il suo debutto nellademo di Ramen Shop al Computex 2023, ma si è evoluto rapidamente.

A Gamescom 2024, abbiamo annunciato che il suo primo modello di linguaggio digitale è stato impiegato inMecha BREAK, un nuovo gioco di mech multiplayer sviluppato da Amazing Seasun Games, per dare vita ai suoi personaggi e fornire un'esperienza di gioco più dinamica e coinvolgente su PC GeForce RTX™ AI.

Mecha BREAK, sviluppato da Amazing Seasun Games, una sussidiaria della Kingsoft Corporation, sta eseguendo il gioco con NVIDIA Nemotron-4 4B Instruct NIMnel primo showcase di interazioni di gioco potenziate da ACE.

E questo è solo l'inizio, visto che sempre più developer stanno incorporando le tecnologie NVIDIA ACE nei loro giochi e applicazioni.L'editor e developer Perfect World Games sta perfezionando la sua tech demo di NVIDIA ACE e digital human, Legends, con nuove capacità di visione basate sull’IA.

Nella demo, il personaggio Yun Ni è in grado di vedere i giocatori e di identificare persone e oggetti nel mondo reale utilizzando la fotocamera del computer alimentata da ChatGPT-4o, aggiungendo un livello di realtà aumentata all'esperienza di gioco. Queste funzionalità aprono a un nuovo livello di immersività e accessibilità per i giochi per PC.

La collaborazione con MediaTek porta le tecnologie G-SYNC a un numero sempre più grande di giocatori

NVIDIA sta lavorando con MediaTek per rendere le tecnologie dei display più accessibili ai giocatori di tutto il mondo. La suite completa ditecnologie G-SYNC viene integrata negli scaler più diffusi al mondo. Questo elimina la necessità di un apposito modulo G-SYNC, semplificando il processo produttivo e riducendo i costi. Un punto saliente della collaborazione è l’introduzione di G-SYNC Pulsar. Questa nuova tecnologia offre una nitidezza di movimento quattro volte superiore e un'esperienza di gioco fluida e priva di distorsioni con refresh rate variabile (VRR).

La tecnologia debutterà nei nuovi monitor annunciati, tra cui ASUS ROG Swift 360Hz PG27AQNR, Acer Predator XB273U F5 e AOC AGON PRO AG276QSG2. Questi monitor Pulsar 2560x1440, attesi per la fine dell'anno, sono caratterizzati da un refresh rate di 360 Hz e dal supporto HDR.

Half-Life 2 RTX: an RTX Remix Project presenta la versione rimasterizzata di Nova Prospekt in un nuovo trailer

Half-Life 2 RTX: An RTX Remix Project di Orbifold Studios è una remaster comunitaria del classico gioco di Valve. Con oltre 100 artisti partecipanti, Orbifold Studios presenta oggi la remaster di uno dei livelli più iconici di Half-Life 2, Nova Prospekt. UtilizzandoNVIDIA RTX Remix, Orbifold Studios sta ricostruendo i modelli con proprietà PBR, aggiungendo ulteriori dettagli geometrici tramite l’editor Hammer di Valve e sfruttando le tecnologie NVIDIA, fra cui il full ray-tracing, DLSS 3.5 con Ray Reconstruction, Reflex e RTX IO per offrire una fantastica esperienza ai giocatori GeForce RTX.

GeForce NOW: oltre 2000 titoli, nuove uscite al Day-One e accesso automatico a Xbox

Oltre a Black Myth: Wukonge alla demo di FINAL FANTASY XVI - entrambi disponibili da oggi su GeForce NOW -arriva l'accesso automatico a Xbox, annunciato oggi a Gamescom 2024.

Disponibile a partire dal 22 agosto, gli utenti dovranno collegare una sola volta il proprio profilo Xbox per accedere direttamente ai loro giochi per PC preferiti, tra cui oltre 140 titoli PC Game Pass. Questo si aggiunge alla funzione di sincronizzazione della libreria di giochi Xbox già disponibile, che consente agli utenti di sincronizzare i giochi Xbox Game Pass e Microsoft Store supportati con la propria libreria di streaming cloud.