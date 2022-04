META GAMING SHOWCASE 2022: TUTTI GLI ANNUNCI E LE ANTEPRIME DI OGGI

Per chi oggi non fosse riuscito a sintonizzarsi al secondo Meta Quest Gaming Showcase, nessun problema: qui potrà trovare un riepilogo di tutti gli annunci che sono stati fatti oggi durante lo show (e anche di tutte le anteprime). NFL PRO ERA, Among Us VR, Red Matter 2, Bonelab… e la lista non finisce qui. Tutti i giochi che sono stati presentati oggi usciranno entro il prossimo anno.

Meta Quest sta anche celebrando lo show di oggi con una vendita speciale nel Meta Quest Store. Si possono acquistare giochi come Moss o The Walking Dead: Saints & Sinners, in modo da essere in pari quando i loro sequel usciranno.

Oh, e The Mercenaries è uscito per chiunque già abbia Resident Evil 4 per Quest 2!

Ghostbusters VR – Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=26X2iZHvA58

L’annuncio più importante è stato tenuto alla fine. Mark Zuckerberg ha presentato Ghostbusters VR, pubblicato da Sony Pictures Virtual Reality (SPVR) e sviluppato da nDreams (Phantom: Covert Ops). Anche la Ecto-1 ha fatto un'apparizione.

Preparatevi ad allacciare lo zaino protonico e ad entrare nell'universo dei Ghostbusters. Con base nel nuovo quartier generale di San Francisco, bisognerà rintracciare, far esplodere e intrappolare i fantasmi mentre si cerca di svelare un mistero che minaccia l'intera città, o forse il mondo. E mentre giocare da soli è un'opzione, si può fare squadra con tre amici per una grande e coinvolgente avventura.

Tenete i vostri contatori P.K.E. sintonizzati su GhostbustersVR.com!

The Walking Dead: Saints & Sinners - Chapter 2: Retribution – Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=xDu-MoxRnlo

The Walking Dead: Saints & Sinners è uscito due anni fa e milioni di giocatori hanno calcato le sue strade infestate dai non-morti, per salvare New Orleans o per condannarla.

Ma tutte le azioni hanno una conseguenza. Quest’anno Skydance Interactive farà uscire The Walking Dead: Saints & Sinners – Chapter 2: Retribution. Si potrà continuare il proprio viaggio attraverso una New Orleans completamente nuova, ancora più pericolosa di quanto non fosse prima. I giocatori si devono aspettare minori risorse, più camminatori e una nuova minaccia assetata di sangue che darà loro la caccia per tutta la città.

I giocatori dovranno arraffare tutto quel che possono per sopravvivere e fare attenzione, perché le loro scelte conteranno più che mai.

NFL PRO ERA – Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=527CWvDw7yM

Siamo solo a pochi mesi dall’inizio della pausa tra le stagioni della National Football League, ma è già tempo di pensare a quello che potrebbe succedere quando i giocatori scenderanno in campo questo autunno. Chi porterà la sua squadra del cuore al Super Bowl?

Oggi StatusPRO ha svelato NFL PRO ERA, il primo gioco ufficiale della National Football League a essere disponibile per VR. NFL PRO ERA usa i dati di gioco della Lega per creare l’esperienza VR in campo più autentica mai ottenuta fino ad oggi. Sarà possibile guidare la propria squadra verso il Super Bowl, migliorare le capacità del quarterback facendolo partecipare a delle esercitazioni, oppure giocare con gli amici nel proprio stadio preferito della National Football League. L’esperienza di gioco sarà come quella dei campioni la domenica: leggere la difesa, organizzare l’attacco e, alla fine, vedere se si ha quel che serve per competere ai massimi livelli.

Among Us VR – Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=QUWpd7F-OZU

Among Us VR è stata una delle anteprime mondiali preferite alla Game Awards dello scorso anno. Oggi InnerSloth, Robot Teddy e Schell Games hanno dato altre grandi notizie: entro la fine del 2022 i giocatori si lanceranno a vicenda false accuse e faranno fuori i propri amici, quindi meglio cominciare a preparare i discorsi che serviranno a scagionarsi.

E c’è di più: Schell Games ha sviluppato alcuni fantastici giochi per VR nel corso degli anni, tra cui I Expect You To Die 2 e Until You Fall. Meta Quest annuncia una collaborazione proprio con Schell Games per tre nuovi progetti, di cui però non sono ancora disponibili i dettagli.

Red Matter 2 – Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=iH394hzIFJk

Red Matter si era concluso con un cliffhanger, quindi possiamo dire senza paura che le aspettative per Red Matter 2 sono molto alte. Niente paura: il trailer di debutto che è uscito oggi promette grandi cose.

Red Matter 2 riprende esattamente dove il gioco precedente si era fermato. Magari si è riusciti a scappare, l’ultima volta, ma di certo la celebre materia rossa non si è fermata. Il tentativo di arrestarla porterà i giocatori a viaggiare attraverso il Sistema Solare, da una base posta sulla nostra Luna fino a una stazione che orbita sopra agli anelli di Saturno, e oltre. Il giocatore dovrà svelare oscuri segreti e fare del suo meglio per fermare la diffusione della materia rossa e salvare l’umanità.

Il Vertical robot è stato costruito sulla base delle lezioni apprese durante il primo gioco e il risultato è un’avventura ancora più lunga e più ambiziosa. Gli enigmi sono ancora centrali in Red Matter 2, ma questo sequel varia un po’ sul tema con nuovi strumenti, un jetpack più mobile che possa aiutare i giocatori ad attraversare terreni difficoltosi e… beh, una serie di sorprese che non possono essere svelate così presto. Ci saranno però alcuni dei visual più belli mai visti su Quest 2 fino ad oggi.

Espire 2 – Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=qC1TLREQWgM

Nel 2019 Tripwire Presents e Digital Lode hanno stupito tutti con Espire 1: VR Operative. Immergendo i giocatori nel mondo dello spionaggio internazionale, Espire 1 aveva servito una storia emozionante, adatta a qualcuno con un codice a tre cifre per nome (e opinioni precise riguardo al Martini).

Ora la squadra è tornata con un sequel ancora migliore, Espire 2. La missione è localizzare e bloccare il lancio di un missile supersonico irrintracciabile, un vero e proprio dispositivo apocalittico. Sfoderando una serie di gadget high-tech, il giocatore potrà infiltrarsi nelle linee nemiche e provare a salvare il mondo per la seconda volta.

E se chi gioca ha un partner? Espire 2 presenta una campagna co-op a parte, con missioni uniche, ambientate in luoghi familiari per chiunque abbia giocato a Espire 1. È tempo di trovare qualcuno di cui fidarsi e fare coppia per un’emozionante storia secondaria che riempie il divario tra Espire 2 e il suo predecessore.

Moss: Book II – Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=qp5RSZES1v4

Quill, la giovane eroina di Moss, ha partecipato allo showcase per annunciare che Moss: Book II è in arrivo per Quest 2 durante l’estate!

Book II si basa sulla storia che era iniziata con Moss. Dopo aver salvato suo zio Argus, l’avventura di Quill continua con la rivelazione di un tiranno alato che le sta dando la caccia, all’interno del castello maledetto dove suo zio è stato tenuto prigioniero. Ma Quill ha un piano tutto suo, che potrebbe finalmente porre fine allo spietato dominio dell’Arcano e salvare il mondo da una grande disfatta. Per avere una possibilità, Quill avrà bisogno di un vero partner dalla sua parte.

RUINSMAGUS – Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=TCkMoCGufiw

Sotto le caratteristiche strade e i vicoli di Grand Amnis si trova un vasto labirinto di rovine, a lungo dimenticato da chi sta sopra. In RUINSMAGUS si può viaggiare in profondità in questo regno sotterraneo alla ricerca di oggetti preziosi e potenti. Il giocatore svelerà i segreti di un’epoca perduta, trasformandosi da un mago novizio in un mago potente, in un’avventura narrativa che include 26 missioni completamente doppiate da talenti come Naomi Ohzora, Ai Maeda, Eiji Takemoto e altri.

RUINSMAGUS uscirà nel corso dell’anno.

Cities: VR – Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=oTr9zPEsmq4

Per più di trent’anni, i videogiochi di costruzione hanno tenuto svegli fino a tardi gli aspiranti urbanisti (e forse qualche professionista) per posare strade, piazzare ospedali e scuole, creare le città dei loro sogni.

Ora Cities: VR è stato progettato per dare vita alle strade come non è mai stato fatto in precedenza. I fan di Cities: Skylines, di Paradox, si sentiranno a casa perché Cities: VR riesce a catturare l’essenza di quell’esperienza su Quest 2. Non è un porting one-to-one, ma Fast Travel Games porterà il giocatore “attraverso lo schermo”, per così dire, dandogli una nuova possibilità di apprezzare (in modo unico per la realtà virtuale) la scala e lo scenario delle città che sta progettando.

La cosa migliore? Uscirà la prossima settimana. Si potrà acquistare a partire dal 28 aprile, ma preordinandolo oggi sarà possibile ottenere uno sconto del 10%.

Resident Evil 4 - The Mercenaries – Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=0-ARGHXBw4I

Quando Resident Evil 4 è uscito l’anno scorso, molti hanno chiesto che fine avessero fatto i Mercenari. Niente paura, l’attesa è finita. Come è stato anticipato prima, la modalità orda preferita dai fan è disponibile ora per chiunque abbia già Resident Evil 4 per Quest 2.

The Mercenaries è stato completamente ricostruito per la realtà virtuale da Armature Studio, in collaborazione con Oculus Studios e Capcom. L’obiettivo è quello di sempre: far fuori il maggior numero possibile di Ganados prima che il tempo finisca. La versione per VR dispone di esclusive classifiche online, però, e venti nuove challenge con cui mettere alla prova le proprie abilità. Completare le challenge consente anche di sbloccare alcune chicche pensate proprio per la Realtà Virtuale, come la modalità Big Head, quella Classic Horror in bianco e nero, e fantastiche skin Golden Gun per le proprie armi preferite. Queste cose, una volta sbloccate, possono anche essere riportate nella campagna principale di Resident Evil 4.

Si può giocare e rigiocare all’infinito: è ora di prendere Resident Evil 4 per Quest 2, se ancora non lo si possiede, e divertirsi.

Beat Saber - Electronic Mixtape – Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=2KFlzKe3B1Y

L’inizio del 2022 per Beat Saber è stato già abbastanza intenso, con l’uscita di OST5 e di un music pack dei Fall Out Boy. Ma l’anno non è ancora finito, e c’è ancora molto da svelare. Oggi, Beat Games ha annunciato la sua prossima, imminente uscita: Electronic Mixtape, con tracce di artisti come Deadmau5, Marshmello, Pendulum, e non solo.

Bonelab – Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=MJIkIHfEzJ4&feature=emb_logo

L’acclamato BONEWORKS ha unito un sistema di interazione di livello superiore con una libertà di gioco quasi illimitata. Il risultato? Uno dei giochi per realtà virtuale più realistici e coinvolgenti fino ad ora.

Oggi Stress Level Zero ha annunciato il suo quarto progetto, BONELAB, sviluppato sia per Quest 2 che per pc VR. BONELAB si basa sul suo predecessore, unendo una storia nuova di zecca a due anni di innovazione e progresso tecnologico per quanto riguarda l’interazione.

Sfuggendo all’esecuzione, il giocatore si troverà in un misterioso laboratorio sotterraneo e dovrà svelare la verità rispetto alla realtà in cui si trova. Dovrà combattere, correre, arrampicarsi per esplorare simulazioni di combattimenti squisitamente dettagliate, dove ogni oggetto reagisce esattamente come ci si aspetta che debba fare – e di conseguenza dove la creatività è importante quanto l’abilità. Ci sarà anche il supporto mod, così che il giocatore possa migliorare la sua esperienza con nuove mappe, nuove armi, nuovi avatar.

L’uscita di BONELAB è fissata per quest’anno: andrà tenuto sotto controllo lo store per gli aggiornamenti

