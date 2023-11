Voli low cost: addio per sempre alle tariffe economiche?

Stop definitivo ai voli low cost? Al fine di garantire stabilità alla viabilità aerea, il Governo italiano sta prendendo importanti decisioni che toccheranno anche i prezzi dei biglietti. Ecco una panoramica di quanto sta accadendo e come evitare i rincari.

Tariffe voli, il low cost sparirà o no?

Nel 2022 il Governo ha abbozzato un provvedimento contro il rincaro dei voli, ponendo un focus particolare per quelli da e verso Sicilia e Sardegna. L'intenzione dei vertici era quella di portare gli importi entro una certa soglia, in modo da bloccare il meccanismo dei prezzi dinamici.

Questi ultimi vengono determinati mediante l'implementazione di algoritmi che restituiscono agli utenti un risultato in base alle ricerche già effettuate e dalle informazioni di cui i potenziali acquirenti hanno lasciato traccia. In altre parole, gli importi restituiti dai sistemi di prenotazione dei voli aerei non sono fissi, ma variano a seconda della profilazione anche attraverso i cosiddetti “cookies”. Ad esempio, chi ha effettuato delle ricerche per “cosa fare nel weekend a Londra” potrà trovare dei prezzi maggiorati per questa destinazione. Le compagnie aeree cercano infatti di sfruttare a proprio vantaggio gli interessi degli utenti.

Gli utenti quindi vengono analizzati e classificati in base a provenienza, gusti, modalità di navigazione in rete, abitudini e, ovviamente, agli acquisti già fatti. Tuttavia, la definizione del profilo utente non è l'unico criterio adottato: contano anche la finalità del viaggio (piacere o lavoro), la popolarità della tratta e il tempo mancante alla partenza. Tutti questi fattori contribuiscono alla dinamicità dei prezzi.

Il tracciamento degli acquirenti è una pratica radicata al punto di consentire variazioni di prezzo più volte nell'arco di una giornata. Ecco spiegata la ragione per cui trovare tariffe economiche sta diventando un'impresa sempre più ardua.

Rincaro voli, ecco come risparmiare

Nonostante gli effetti della profilazione, risparmiare sui viaggi in aereo è sempre possibile con alcuni piccoli accorgimenti. Sapere cos’è, come funziona e come usare una vpn, per esempio, è il primo passo per abbattere i prezzi dei voli, a prescindere dalla compagnia, dal periodo e dalla rotta. Un virtual private network cripta i dati e la connessione di chi la usa, quindi consente di rimanere anonimi e di eludere le dinamiche di tracciamento.

Per trovare tratte a prezzi bassi, inoltre, può essere utile scegliere sempre tramite VPN, server di Stati in via di sviluppo. Questo può abbattere l'importo dei biglietti, spesso collegabile alla valuta monetaria.

Tra le raccomandazioni spicca anche la prenotazione nella fascia oraria notturna: dopo le 23.00 è possibile (ma non tassativo) trovare tariffe agevolate last minute o per i viaggi durante la notte, con un risparmio stimato di circa il 20%. Inoltre se la prenotazione viene effettuata da smartphone, la cifra finale sarà ancora più conveniente.

I suggerimenti appena descritti aumentano esponenzialmente la probabilità di ottenere un risparmio cospicuo, senza rinunciare alla comodità degli acquisti online. Almeno in attesa di sviluppi riguardo a una decisione definitiva del Governo e di un'ipotetica rivoluzione del mercato low cost.

Altre News per: volicostaddiosemprealletariffeeconomiche