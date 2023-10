Trailmakers aggiornamento gratuito Spacebound

Il lancio dell'aggiornamento gratuito Spacebound per Trailmakers è ormai realtà

Flashbulb Games è entusiasta di annunciare il lancio dell’attesissimo aggiornamento Spacebound per Trailmakers. Questo aggiornamento sarà il più grande mai realizzato e sarà scaricabile gratuitamente.

Per la prima volta nella storia di Trailmakers potrai giocare nello spazio. Niente è impossibile in Spacebound, hai l'opportunità di costruire qualsiasi tipo di veicolo desideri e farlo funzionare nello spazio e sulle lune. Preparati per questa nuova avventura spaziale e divertiti ad esplorare questo nuovo aggiornamento gratuito.

“Per anni, la community è stata ansiosa di liberare la propria creatività in un ambiente spaziale. Quale momento migliore per farlo se non con un aggiornamento che dimostri il nostro amore per i nostri giocatori? Creare questo aggiornamento è stato un compito arduo, poiché funge da lettera d'amore per tutti i giocatori che abbiamo avuto nel corso degli anni. Ci mettiamo in gioco con questo aggiornamento. L'intero team di Trailmakers non vede l'ora di vedere cosa creerà la community con questa nuova ambientazione! Non possiamo nemmeno immaginare cosa inventeranno!" ha dichiarato Andreas Kidholm, produttore di Trailmakers

Funzionalità di Spacebound:

Quattro lune esplorabili con le proprie atmosfere, biomi e gravità. Una vera sfida per le tue abilità di costruzione poiché avrai bisogno di tutti i tipi di veicoli volanti e terrestri per scoprire ogni segreto.

Stazione spaziale, un punto di partenza per imparare a utilizzare tutte le nuove parti e diventare un vero esperto dello spazio.

Cinture e zone di asteroidi, sia statiche che in movimento per mettere alla prova le tue abilità di pilotaggio, perfette per tutti i tipi di sfide multiplayer.

Una delle lune è popolata da pirati spaziali, NPC aggressivi con cui combattere.

Guarda l’incredibile nuovo trailer di Spacebound: https://www.youtube.com/watch? v=3RJn9fBnG9k

