Trailmakers - nuovo aggiornamento ti porterà oltre i cieli

Un'esperienza spaziale molto attesa e pronta per il lancio!





Flashbulb Games è orgogliosa di annunciare questo nuovo traguardo ai fan di Trailmakers. Presto arriverà un nuovo aggiornamento gratuito sotto il nome di “Spacebound” e che includerà la mappa più grande mai realizzata per Trailmakers.

Spacebound ruota attorno alla costruzione dei propri veicoli per lo spazio. Per la prima volta in Trailmakers potrai infatti giocare nello spazio! Puoi costruire qualsiasi tipo di veicolo desideri e farlo funzionare sulle lune. Sì, tutto è possibile nel nuovo aggiornamento spaziale in arrivo. Esplora e divertiti!

"Lo spazio è stato il nostro Santo Graal per molto tempo. Da un lato sapevamo che sarebbe stato fantastico consegnare questa fantasia ai nostri fan che lo hanno invocato per anni. D'altro canto, lo spazio reale è un po' noioso e caratterizzato da qualcosa di non molto “Trailmaker”, come mancanza di gravità e resistenza, quindi abbiamo dovuto inventare alcuni nuovi blocchi che potessero rendere la nostra versione dello spazio giocosa e divertente come il resto del gioco, e penso che abbiamo davvero centrato il punto .", ha affermato Lasse Outzen, direttore creativo di Trailmakers.

Funzionalità di Spacebound:

Quattro lune esplorabili con le proprie atmosfere, biomi e gravità. Una vera sfida per le tue abilità di costruzione poiché avrai bisogno di tutti i tipi di veicoli volanti e terrestri per scoprire ogni segreto.

Stazione spaziale, un punto di partenza per imparare a utilizzare tutte le nuove parti e diventare un vero esperto dello spazio.

Cinture di asteroidi, sia statiche che in movimento per mettere alla prova le tue abilità di pilotaggio, perfette per tutti i tipi di sfide multiplayer.

Una delle lune popolate da pirati spaziali, NPC aggressivi con cui combattere.



Guarda il teaser di Spacebound qui: https://www.youtube.com/watch? v=A6JCvPnUN_A&ab

Trailmakers è un sandbox creativo per la costruzione di veicoli e un'escursione di rally a mondo aperto. Inizi il tuo viaggio in un canyon desolato su un pianeta lontano dove cercare parti di veicoli scartati. Il tuo obiettivo è arrivare il più lontano possibile! Costruisci un impianto e sperimenta la dolce corsa alla libertà che segue l'acquisizione del trasporto motorizzato. La community attorno a Trailmakers si è sviluppata negli ultimi sei anni, con componenti aggiuntivi e aggiornamenti. Ciò ha comportato anche un forte coinvolgimento della crescente comunità mondiale di Trailmakers.

