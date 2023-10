Un Natale a prova di pulito con Vactidy

Natale è quel giorno speciale dell’anno in cui amici e familiari si riuniscono per condividere momenti indimenticabili. Seppur l’attesa sia piacevole, preparare la casa alle festività natalizie può diventare invece molto impegnativo. Vactidy, leader nel settore delle soluzioni per la pulizia domestica, arriva in aiuto per rendere i preparativi più semplici possibili, aiutando ogni famiglia a dedicare meno tempo alla pulizia e più alla creazione di ricordi speciali.





Con i robot aspirapolvere e gli aspirapolveri Vactidy, tutti potranno liberarsi dallo stress delle pulizie. Che sia un potente aspirapolvere per liberarsi dai peli degli animali domestici o un modello leggero e maneggevole per le pulizie rapide prima dell'arrivo degli ospiti, Vactidy ha tutto ciò che serve per rendere la casa impeccabile.

Vactidy Blitz V9





L’aspirapolvere senza fili Vactidy Blitz V9 è il perfetto compromesso per una pulizia superiore a un prezzo conveniente. Super leggero e versatile, è dotato di un motore brushless 250W ad alte prestazioni, che cattura senza sforzo polvere, detriti e peli di animali. Il suo sterzo girevole a 180° consente di manovrare e raggiungere facilmente i letti e i mobili bassi.

Dotato di spazzola a LED, rivela la polvere nascosta invisibile ad occhio nudo: da divani e letti a tende, tappezzerie, prese d'aria e sedili per auto. Con 2 modalità di aspirazione, fornisce una pulizia accurata su una varietà di superfici tra cui pavimenti duri, tappeti, piastrelle e pavimenti in legno.

L'aspirapolvere senza fili V9 è dotato di un sistema di filtraggio a ciclone sigillato, che garantisce un ambiente ottimale eliminando il rischio di inquinamento atmosferico secondario. Inoltre, il filtro Hepa può essere facilmente pulito e riutilizzato per una maggiore comodità.

Vactidy Blitz V9 ha una batteria ricaricabile e offre prestazioni di pulizia eccezionali fino a 45 minuti in modalità a bassa aspirazione. Inoltre il contenitore della polvere da 1 litro consente una pulizia più lunga senza interruzioni.





Disponibile su Amazon a 139,00€ .







Vactidy Nimble T8



Questo robot aspirapolvere compatto e sottile, ma molto potente, rimuove rapidamente polvere e detriti su pavimenti e tappeti, eliminando nel frattempo macchie e liquidi in modo efficiente.

Dotato di un contenitore per la polvere da 250 ml e un serbatoio dell'acqua da 230 ml, si adatta a ogni esigenza di pulizia attraverso le sue 4 modalità.

La spazzola a rullo ha una maggiore presa sui tappeti, raccogliendo i detriti più nascosti in modo più efficace, mentre il percorso di pulizia massimizza profonda la copertura, riduce le scansioni mancate e soddisfa le esigenze di pulizia quotidiane.

Attraverso la funzione GyroNav Tech evita facilmente gli ostacoli di movimento, riducendo le collisioni. Inoltre, identifica in modo intelligente scale e pareti e passa automaticamente alla modalità Max quando passa sui tappeti.

Attraverso Vactidy Nimble T8 è possibile programmare facilmente le attività di pulizia anche fuori casa, selezionare le diverse modalità e controllare tutto attraverso l'app Vactidy Smart. È anche compatibile con SIRI, Google Home, IFTTT e Amazon Alexa per i comandi vocali.





Disponibile su Amazon a 181,51€ .

Altre News per: nataleprovapulitovactidy