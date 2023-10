SHARK PRESENTA LA GAMMA DI ASPIRAPOLVERE SENZA FILO SHARK DETECT PRO CON FUNZIONE DI SVUOTAMENTO

Distribuito in Italia da Attiva SpA, Shark, il marchio numero uno nel Regno Unito per gli aspirapolvere, è orgoglioso di presentare l’ultimo prodotto che si aggiunge alla propria gamma di articoli per la pulizia dei pavimenti: Aspirapolvere senza filo Shark Detect Pro. Con un’aspirazione potente, un rilevamento intelligente dello sporco e con la comodità dello svuotamento automatico, rappresenta la gamma di aspirapolvere più smart di Shark.

Disponibili due modelli ultraleggeri, uno con la base di svuotamento automatico (IW3611EU), e uno senza (IW1611EU), la serie Shark Detect Pro rileva e reagisce all'ambiente circostante, individuando ogni sporco nascosto in casa e offrendo una capacità di aspirazione migliorata del 50%. Le quattro tecnologie per la pulizia profonda che caratterizzano la gamma sono:

• DirtDetect: Rileva lo sporco invisibile e aumenta automaticamente la potenza di aspirazione per una pulizia profonda sia sui pavimenti che sui tappeti.

• EdgeDetect: Individua gli spigoli e raddoppia l'aspirazione per una pulizia più efficace anche degli angoli.

• FloorDetect: Riconosce automaticamente il tipo di pavimento e ottimizza le prestazioni, aumentando la velocità del rullo spazzola fino a 2 volte per una pulizia profonda sui tappeti.

• LightDetect: Rileva le zone con poca luce, illuminando automaticamente la polvere e i detriti nascosti.

Inoltre, per rendere le pulizie ancora più facili, l’aspirapolvere senza filo Shark Detect Pro rappresenta la prima soluzione di Shark dotata di una base di svuotamento automatico. Semplicemente dall'aspirapolvere alla base, questa si svuota automaticamente di volta in volta, riducendo di 340 volte l'esposizione alla polvere rispetto allo svuotamento tradizionale e accumulando lo sporco e i detriti fino a 45 giorni (IW3611EU).



La base dell’Aspirapolvere senza filo Shark Detect Pro è dotata di un sistema anti-allergeni avanzato, ideale per catturare allergeni comuni e mantenere l'aria più pulita. Inoltre, la tecnologia Odour Neutralizer contribuisce a neutralizzare eventuali cattivi odori, assicurando un ambiente fresco durante la pulizia.

Tra le caratteristiche più importanti si evidenziamo l'autonomia fino a 60 minuti, il display a LED, il rullo spazzola multi superficie e la famosa tecnologia antigrovigli Shark Anti Hair Wrap, che rimuove i peli dal rullo spazzola durante la pulizia.

Katya Carman, Responsabile Sviluppo Prodotto di Shark, ha dichiarato: "La nostra missione è quella di avere un impatto positivo sulla vita delle persone, per questo ci siamo proposti di risolvere i punti dolenti che i consumatori non sapevano nemmeno di avere: rendere ancora più semplici le faccende domestiche che richiedono molto tempo, riducendo l'esposizione alla polvere e il tempo speso a svuotare manualmente il contenitore della polvere, pur mantenendo la stessa grande forza pulente che i consumatori si aspettano e amano di Shark.La nostra gamma Detect Pro senza filo combina una tecnologia all'avanguardia per la pulizia profonda con la comodità dello svuotamento automatico, oltre a tutte le caratteristiche che i consumatori conoscono di Shark - e siamo certi che questa entusiasmante innovazione eliminerà tutte le possibili problematiche relative alla pulizia di casa per ottenere la migliore qualità di sempre".

Aspirapolvere senza filo Shark Detect Pro è disponibile su Amazon e nei punti vendita Euronics.







Altre News per: sharkpresentagammaaspirapolveresenzafiloshark